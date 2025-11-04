استقبال اینفانتینو از حضور زنان در دیدار جام حذفی ایران

به گزارش ایلنا، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به حضور زنان در مسابقه جام حذفی ایران میان تیم‌های نساجی مازندران و شهید قندی یزد واکنش نشان داد. او نوشت: «از شنیدن خبر حضور زنان و دختران در این دیدار بسیار خوشحال شدم. این پیشرفتی امیدوارکننده است.»

اینفانتینو در ادامه یادآور شد: «این اتفاق، پس از تجربه حضور ۴۵ هزار زن و دختر در دیدار لیگ برتر در اصفهان در دسامبر گذشته و نیز مسابقه مهم پایتخت در سال ۲۰۲۳ که سه هزار تماشاگر زن در ورزشگاه حضور داشتند، نشان‌دهنده روندی مثبت در فوتبال ایران است.»

رئیس فیفا در بخش دیگری از پیام خود تأکید کرد: «فوتبال باید برای همه مردم جهان در دسترس باشد، زیرا این بازی متعلق به هر کسی است که بخواهد آن را تجربه کند.»

گفتنی است دیدار یادشده در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد برگزار شد و تماشاگران زن توانستند در سکوها حضور یابند. همچنین طبق برنامه‌ریزی‌ها، در دیدار پیش‌رو میان تیم‌های فولاد خوزستان و پیکان نیز زمینه حضور هواداران زن در ورزشگاه فراهم خواهد شد.

