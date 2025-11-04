خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقبال اینفانتینو از حضور زنان در دیدار جام حذفی ایران

استقبال اینفانتینو از حضور زنان در دیدار جام حذفی ایران
کد خبر : 1709576
لینک کوتاه کپی شد.

جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال، از حضور زنان و دختران در یکی از دیدارهای جام حذفی ایران در شهر مشهد ابراز خرسندی کرد و آن را گامی مثبت در مسیر توسعه فوتبال بانوان دانست.

به گزارش ایلنا، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به حضور زنان در مسابقه جام حذفی ایران میان تیم‌های نساجی مازندران و شهید قندی یزد واکنش نشان داد. او نوشت: «از شنیدن خبر حضور زنان و دختران در این دیدار بسیار خوشحال شدم. این پیشرفتی امیدوارکننده است.»

اینفانتینو در ادامه یادآور شد: «این اتفاق، پس از تجربه حضور ۴۵ هزار زن و دختر در دیدار لیگ برتر در اصفهان در دسامبر گذشته و نیز مسابقه مهم پایتخت در سال ۲۰۲۳ که سه هزار تماشاگر زن در ورزشگاه حضور داشتند، نشان‌دهنده روندی مثبت در فوتبال ایران است.»

رئیس فیفا در بخش دیگری از پیام خود تأکید کرد: «فوتبال باید برای همه مردم جهان در دسترس باشد، زیرا این بازی متعلق به هر کسی است که بخواهد آن را تجربه کند.»

گفتنی است دیدار یادشده در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد برگزار شد و تماشاگران زن توانستند در سکوها حضور یابند. همچنین طبق برنامه‌ریزی‌ها، در دیدار پیش‌رو میان تیم‌های فولاد خوزستان و پیکان نیز زمینه حضور هواداران زن در ورزشگاه فراهم خواهد شد.

استقبال اینفانتینو از حضور زنان در دیدار جام حذفی ایران

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ