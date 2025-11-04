نویدکیا: با احترام به آخال، برای کسب سه امتیاز به میدان میرویم
سرمربی تیم فوتبال سپاهان پیش از دیدار مقابل آخال ترکمنستان تأکید کرد که شاگردانش با تمام توان برای پیروزی وارد زمین خواهند شد و از بازی قبلی درسهای لازم را گرفتهاند.
به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان، پیش از آغاز دیدار تیمش برابر آخال ترکمنستان در ورزشگاه نقشجهان، در گفتوگویی کوتاه با خبرنگاران درباره شرایط این مسابقه اظهار داشت: بازی قبلی بسیار سخت و پیچیده شد. تا دقیقه ۸۳ نتوانستیم به گل برسیم و از فرصتهایمان استفاده نکردیم. امیدوارم از آن دیدار درس گرفته باشیم تا عملکرد بهتری ارائه دهیم.
او در ادامه با تمجید از عملکرد حریف گفت: برای تیم آخال احترام زیادی قائل هستم، در بازی گذشته بسیار خوب ظاهر شدند، اما ما تلاش میکنیم با تمرکز کامل و تمام توان، سه امتیاز این مسابقه را کسب کنیم.
سپاهان در ادامه رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا، در پی جبران امتیازات از دسترفته و تثبیت جایگاه خود در جدول گروهی است.