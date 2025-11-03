مظفریزاده: از قرعه بازی با پرسپولیس خوشحالم
مدیرعامل باشگاه تراکتور با ابراز رضایت از قرعهکشی جام حذفی و تقابل با پرسپولیس، از رأی صادره مبنی بر برگزاری بازی بدون حضور تماشاگران انتقاد کرد و آن را ناعادلانه دانست.
به گزارش ایلنا، قرعهکشی مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال کشور عصر امروز برگزار شد و بر اساس آن، تیم تراکتور تبریز در خانه به مصاف پرسپولیس تهران خواهد رفت.
سعید مظفریزاده، مدیرعامل تراکتور، در واکنش به این قرعه گفت: از این قرعه بسیار خوشحالم. اگر قرار بود خودم قرعهای انتخاب کنم، همین بازی را برمیداشتم. تقابل تراکتور و پرسپولیس یک مسابقه هیجانانگیز میان دو تیم بزرگ فوتبال ایران است و چنین دیدارهایی به رشد و جذابیت جام حذفی کمک میکند. برای این بازی انگیزه زیادی داریم و مطمئناً برخورد تیمهای پرطرفدار به جذابیت این رقابتها میافزاید.
او درباره برگزاری این دیدار بدون حضور تماشاگران اظهار داشت: تنها نکته منفی این قرعه، غیبت هواداران است. واقعاً حیف است که دیدار دو تیم پرهوادار در سکوت برگزار شود. امیدوارم دیگر شاهد چنین شرایطی نباشیم و استادیومها همیشه پر از شور و انرژی تماشاگران باشند.
مظفریزاده با اشاره به رأی صادرشده درخصوص محرومیت تماشاگران گفت: این رأی به دلیل اتفاقات بازی رفت در تهران صادر شده، اما ما قصد داریم نسبت به آن اعتراض کنیم. با اینکه به احکام احترام میگذاریم، اما معتقدیم این رأی ناعادلانه است و بخشهایی از واقعیت دیده نشده است. درخواست تجدیدنظر خود را بهصورت رسمی ارائه میکنیم تا عدالت در تصمیمگیری رعایت شود. شرایط فعلی به هیچوجه منصفانه نیست و توازن رقابتی را از بین میبرد.
مدیرعامل تراکتور در پایان تأکید کرد: فارغ از این ماجرا، امیدوارم همه هواداران تیمها رفتار حرفهای را رعایت کنند تا شاهد حضور دائمی و پرشور آنها در ورزشگاهها باشیم، چون فوتبال بدون تماشاگر معنا ندارد.