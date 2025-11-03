اعتراض اسکوچیچ به وضعیت چمن یادگار امام: احتمال مصدومیت بازیکنان بالاست
دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور تبریز پس از پیروزی تیمش برابر الشرطه عراق در لیگ نخبگان آسیا، ضمن تبریک به هواداران از عملکرد نهچندان مطلوب تیمش ابراز نارضایتی کرد و کیفیت زمین چمن یادگار امام را یکی از چالشهای اصلی تراکتور دانست.
به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پس از دیدار با الشرطه گفت: وقتی نمیتوانید موقعیت زیادی ایجاد کنید، طبیعی است که برد چندان رضایتبخشی نباشد. من ترجیح میدهم تیمم مالکیت توپ را داشته باشد، اما امشب این اتفاق نیفتاد. با این حال، گاهی باید پیروزی را با چنگ و دندان به دست آورد.
او با اشاره به غیبت چند بازیکن کلیدی تیمش ادامه داد: ایگور پوستونسکی و محمد نادری در اختیار ما نبودند، ترابی تازه از مصدومیت برگشته و محرمی هم هنوز آماده ۹۰ دقیقه بازی نیست. بازیکنان جدید هم برای هماهنگی به زمان نیاز دارند. تیم حریف هم بسیار باکیفیت بود و نتایج اخیرشان واقعاً منعکسکننده عملکرد واقعیشان نیست.
سرمربی تراکتور ضمن تمجید از درخشش علیرضا بیرانوند گفت: به همه بازیکنانم تبریک میگویم، مخصوصاً بیرانوند که عملکردی فوقالعاده داشت. خوشحالم که گل پیروزی را هم ترابی به ثمر رساند. در شرایطی هستیم که مصدومان زیادی داریم و جایگزینها هم هنوز به آمادگی کامل نرسیدهاند، اما این سه امتیاز برای ما حیاتی بود.
اسکوچیچ در ادامه به وضعیت زمین چمن ورزشگاه یادگار امام اشاره کرد و گفت: نمیتوانم بگویم زمین کیفیت خوبی دارد. نمیدانم فرآیند بازسازیاش در چه مرحلهای است، اما الان وضعیت مطلوبی ندارد. زمین تمرین ما هم از نظر نوع چمن کاملاً متفاوت است و این جابهجایی مداوم احتمال مصدومیت بازیکنان را بالا میبرد. در نیمه اول حتی به نظر میرسید بازیکنان بیشتر با زمین مشکل دارند تا با حریف.
او درباره احتمال ادامه بازیها در یادگار یا زمین جایگزین گفت: اگر کیفیت چمن بهتر شود عالی است، ولی اگر نه، باید دنبال راهحل دیگری باشیم. البته هواداران برگ برنده ما هستند و بازی بدون آنها معنا ندارد، اما کیفیت زمین هم باید در حد استاندارد باشد تا بتوانیم فوتبالمان را به نمایش بگذاریم.
اسکوچیچ در بخش دیگری از صحبتهایش درباره شرایط کلی تیم افزود: در مقطع فشردهای بازیهای مهمی داشتیم و با وجود مصدومیتها و حواشی مختلف، تیمم عملکرد خوبی داشت. حفظ سطح کیفی در چنین شرایطی کار آسانی نیست، اما ما مسیر درستی را طی میکنیم.
او درباره اعتراضش به داور هم گفت: اعتراض به داوری یا حتی بازیکنانم در جریان بازی امری طبیعی است. این بخشی از هیجان فوتبال است و چیز خاصی نیست.
در پایان، سرمربی تراکتور درباره اولین پیروزی آسیایی تیمش در تبریز پس از ۹ سال اظهار داشت: من به رکوردها فکر نمیکنم. این برد حاصل تلاش کل تیم بود، نه کار من. خوشحالم که این پیروزی در حضور هواداران رقم خورد. فوتبال بدون تماشاگر هیچ معنایی ندارد. متأسفم از اینکه به خاطر چند حرکت نادرست از سوی عدهای، هواداران واقعیمان از حضور در ورزشگاه محروم شدند، چون واقعاً به انرژی آنها نیاز داریم.