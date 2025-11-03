به گزارش ایلنا، خداداد عزیزی، سرپرست تیم تراکتور، پس از برتری یک بر صفر تیمش مقابل الشرطه عراق در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا، درباره کیفیت بازی اظهار داشت:

بازی چندان خوبی نبود. در روزی که شرایط‌مان ایده‌آل نبود، توانستیم برنده شویم. قبل از بازی هم اسکوچیچ به بازیکنان گفته بود که الشرطه تیم خوبی است و واقعاً هم همین‌طور بود. آن‌ها موقعیت‌های زیادی داشتند و بازی سختی را پشت سر گذاشتیم. در نیم‌ساعت اول فوق‌العاده بودیم، اما بعد از آن بازی در اختیار حریف قرار گرفت. با این حال خدا را شکر که سه امتیاز را گرفتیم.

وی در ادامه افزود: مهم‌ترین نکته این بازی، کسب سه امتیاز بود. بازیکنان در نیمه دوم واقعاً دوندگی زیادی داشتند. الشرطه تیمی است که خیلی خوب می‌دود و همین موضوع کار ما را سخت کرده بود، اما خوشبختانه تمرکزمان را حفظ کردیم و پیروز شدیم.

سرپرست تراکتور در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره قرعه جام حذفی و دیدار حساس برابر پرسپولیس گفت: برای من عجیب است رأیی که دوستان در کمیته استیناف صادر کردند. این محرومیت دو فصل است و مربوط به لیگ برتر و دیدارهای رفت و برگشت بود، اما حالا ما در جام حذفی میزبان پرسپولیس هستیم و بدون تماشاگر باید بازی کنیم؛ در حالی که بازی حذفی تک‌مرحله‌ای است. این تصمیم عملاً به ضرر ماست، چون اگر ببریم باید در مرحله بعدی بیرون از خانه بازی کنیم و باز هم ضرر می‌کنیم، اما اگر پرسپولیس نتیجه بگیرد، در بازی بعدی با حضور تماشاگران خودش به میدان می‌رود. به نظرم این رأی عادلانه نیست و باید در آن تجدیدنظر شود.

عزیزی درباره گفت‌وگوی خود با یکی از اعضای کمیته استیناف نیز گفت: صحبت کردم و گفتم این رأی فقط برای لیگ منطقی است، چون هر دو تیم در خانه و بیرون از خانه بازی دارند. اما جام حذفی تک‌بازی است و این تصمیم اصلاً درست نیست. امیدوارم بررسی شود چون ما صددرصد از نبود هواداران ضرر می‌کنیم.

او در پایان با اشاره به تأثیر حضور هواداران تراکتور تأکید کرد: در دقایق پایانی دیدید که فشار هواداران چقدر روی تیم حریف تأثیر گذاشت. یکی از دلایل اصلی برد ما همین حمایت پرشور هواداران بود. اگر تماشاگران در بازی با پرسپولیس حضور داشته باشند، قطعاً آن بازی برای حریف سخت‌تر می‌شود. امیدوارم مسئولان اجازه دهند بازی در شرایط طبیعی و با حضور تماشاگر برگزار شود.

