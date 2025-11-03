مومن سلیمان: فوتبال همیشه عادلانه نیست

به گزارش ایلنا، سلیمان در نشست خبری پس از بازی اظهار داشت:

صحبت خاصی ندارم. بازی عالی بود اما متأسفانه موفق به کسب سه امتیاز نشدیم. از نظر کیفیت فنی رضایت دارم و بازیکنانم آنچه از آن‌ها خواسته بودم انجام دادند.

وی درباره جو ورزشگاه یادگار امام تبریز و اقدام برخی بازیکنان تیمش برای تصویربرداری از سکوها گفت:

باعث افتخار بود در چنین فضایی بازی کنیم. درست است که بازیکنان قبل از مسابقه چند عکس گرفتند، اما آن‌ها حرفه‌ای هستند و این موضوع روی تمرکز تیم تأثیری نداشت. جو ورزشگاه به سود تراکتور بود، با این حال ما ۷۵ دقیقه توپ و میدان را در اختیار داشتیم. هرچند سه امتیاز را نگرفتیم، اما از فضای مسابقه و شرایط ورزشگاه راضی هستیم.

سرمربی الشرطه در واکنش به تمجید دراگان اسکوچیچ از عملکرد تیمش پیش از بازی نیز گفت:

در چهار مسابقه گذشته واقعاً عالی بازی کرده‌ایم. نمی‌توانم بازیکنانم را سرزنش کنم، چون در این دیدار هم همان چیزی را که از آن‌ها خواسته بودم، انجام دادند. به شاگردانم افتخار می‌کنم.

او با اشاره به عملکرد تیمش در هفته‌های اخیر توضیح داد:

در این چهار بازی، هفت گل دریافت کرده‌ایم و دو گل زده‌ایم، با وجود اینکه موقعیت‌های زیادی خلق می‌کنیم. این یعنی مسیر ما درست است اما مشکل گلزنی داریم. هدف اصلی ما قهرمانی نیست، ولی باید بتوانیم در چند دیدار پیروز شویم؛ چون تیم‌های قدرتمندی در این رقابت‌ها حضور دارند.

سلیمان در پایان با تأکید بر اینکه تیمش در دفاع عملکرد بدی نداشته، اظهار کرد:

در فوتبال دو اصل وجود دارد؛ یکی اینکه موقعیت بسازید و دیگر اینکه به حریف فرصت ندهید. امروز در ۹۸ دقیقه بازی، تراکتور فقط دو موقعیت گل داشت اما ما پنج موقعیت صددرصدی ایجاد کردیم. بعضی وقت‌ها فوتبال عادلانه نیست؛ تراکتور از دو موقعیتش به گل رسید ولی ما نه. این طبیعت فوتبال است و من از عملکرد بازیکنانم رضایت دارم.

