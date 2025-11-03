تغییرات جدید رئال مادرید برای بازی حساس مقابل لیورپول
کارلو آنچلوتی در آستانه دیدار حساس برابر لیورپول در آنفیلد، فهرست متفاوتی را برای رئال مادرید اعلام کرده است.
به گزارش ایلنا، بازگشت زودهنگام لوکاس وازکز پس از مصدومیتی که در دیدار با اوساسونا متحمل شده بود، از نکات مهم فهرست جدید رئال مادرید است. حضور او در ترکیب اصلی هنوز قطعی نیست و در صورت آماده نبودن، احتمال دارد فدریکو والورده همانند دیدار مقابل لگانس در پست دفاع راست به میدان برود.
در خط حمله نیز نام گونزالو گارسیا، مهاجم جوان و گلزن تیم کاستیا، به چشم میخورد. مصدومیت وینیسیوس جونیور باعث شد تا آنچلوتی این بازیکن را به تیم اصلی فرا بخواند. گارسیا در پنج مسابقه اخیر خود برای کاستیا موفق به زدن هفت گل شده و روندی درخشان را پشت سر میگذارد. او فصل گذشته برای نخستینبار در دیدار برابر کادیز با پیراهن تیم بزرگسالان رئال مادرید به میدان رفت.
رئال مادرید در این مسابقه با شش غایب عمده روبهرو است؛ کارواخال، میلیتائو و آلابا در خط دفاع، شوامنی در میانه میدان و دو مهاجم اصلی تیم یعنی وینیسیوس و رودریگو به دلیل مصدومیت در دسترس نخواهند بود.
فهرست کامل رئال مادرید برای دیدار با لیورپول به شرح زیر است:
دروازهبانها: کورتوا، لونین، فران گونزالس
مدافعان: لوکاس، وایخو، فران گارسیا، رودیگر، مندی، آسنسیو
هافبکها: بلینگام، کاماوینگا، والورده، مودریچ، گولر، سبایوس
مهاجمان: امباپه، اندریک، براهیم، گونزالو گارسیا
رئال مادرید که در هفته گذشته برابر میلان شکست خورده بود، در این بازی بهشدت نیازمند کسب نتیجه مطلوب در آنفیلد است تا جایگاه خود را در مرحله گروهی لیگ قهرمانان تثبیت کند.