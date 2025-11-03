بازدید مسئولان سازمان برنامه و بودجه از پروژه بازسازی ورزشگاه آزادی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، عبدالرحیم سعیدی راد رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری و سید جواد قانع فر رئیس امور نظام فنی، اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور امروز دوشنبه 12 آبان 1404 با حضور در ورزشگاه آزادی از مراحل بازسازی این ورزشگاه بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید که سید محمدعلی ثابت قدم مدیرعامل و هومن مشعشعی معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و محسن خمارلو مدیر مجموعه ورزشی آزادی حضور داشتند، پیمانکاران و مشاوران، توضیحاتی را در خصوص آخرین وضعیت و مراحل بازسازی ورزشگاه آزادی ارائه کردند.

لازم به یادآوری است که چهارشنبه هفته گذشته نیز سعید جغتایی سرپرست امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه از ورزشگاه آزادی بازدید کرده بود.

انتهای پیام/