بازدید مسئولان سازمان برنامه و بودجه از پروژه بازسازی ورزشگاه آزادی

بازدید مسئولان سازمان برنامه و بودجه از پروژه بازسازی ورزشگاه آزادی
رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری و رئیس امور نظام فنی، اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور از مراحل بازسازی ورزشگاه آزادی بازدید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، عبدالرحیم سعیدی راد رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری و سید جواد قانع فر رئیس امور نظام فنی، اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور امروز دوشنبه 12 آبان 1404 با حضور در ورزشگاه آزادی از مراحل بازسازی این ورزشگاه بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید که سید محمدعلی ثابت قدم مدیرعامل و هومن مشعشعی معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و محسن خمارلو مدیر مجموعه ورزشی آزادی حضور داشتند، پیمانکاران و مشاوران، توضیحاتی را در خصوص آخرین وضعیت و مراحل بازسازی ورزشگاه آزادی ارائه کردند.

لازم به یادآوری است که چهارشنبه هفته گذشته نیز سعید جغتایی سرپرست امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه از ورزشگاه آزادی بازدید کرده بود.

