تأخیر دوباره در نخستین بازی پوگبا برای موناکو

به گزارش ایلنا، هافبک سابق یوونتوس و منچستریونایتد که بیش از دو سال از میادین دور بود، روز پنجشنبه در جلسه تمرینی پیش از دیدار شنبه مقابل پاریس اف‌سی دچار آسیب‌دیدگی مچ پا شد. سباستین پوکوگنولی، سرمربی موناکو، اوایل هفته جاری با اعلام احتمال حضور پوگبا در فهرست بازیکنان، امیدها را برای پایان غیبت ۲۶ ماهه این بازیکن افزایش داده بود، اما این مصدومیت جدید، بازگشت او را به پس از فیفادی نوامبر موکول کرد.

پوگبا آخرین بار در سپتامبر ۲۰۲۳ برای یوونتوس به میدان رفت و سپس به دلیل مثبت شدن آزمایش دوپینگ، ابتدا با محرومیتی چهارساله مواجه شد که در نهایت به ۱۸ ماه کاهش یافت. او از زمان پیوستن به موناکو در خردادماه به عنوان بازیکن آزاد، سه ماه را به برنامه تمرینی فشرده اختصاص داد تا قدرت بدنی و تیزهوشی خود را پس از غیبت طولانی بازسازی کند. نخستین بازی او پیش‌تر نیز به دلیل ضربه جزئی پیش از دیدار با آنژه به تعویق افتاده بود و حالا این آسیب مچ پا، انتظار هواداران برای دیدن او با پیراهن موناکو را طولانی‌تر کرد.

باشگاه موناکو اعلام کرد در انتظار نتیجه بررسی‌های پزشکی برای تعیین شدت آسیب است، اما امیدوار است پوگبا تنها دو هفته دیگر دور از میادین بماند. پوکوگنولی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در حال بررسی شدت آسیب هستیم، اما امیدواریم تنها دو هفته غیبت داشته باشد. همه ما ناامید هستیم و تیم امیدوار است این بازیکن فرانسوی برای دیدار خانگی مقابل رن در ۲۲ نوامبر آماده شود.

مصدومیت‌های مکرر پوگبا، سایه‌ای بر فصل جدیدی انداخته که قرار بود نقطه عطفی در حرفه او باشد. قرارداد دوساله او با موناکو در خردادماه، هم آغاز تازه‌ای برای یکی از بااستعدادترین هافبک‌های فرانسه بود و هم نشانه‌ای از عزم این باشگاه برای بازگشت به جمع مدعیان. با این حال، برنده جام جهانی از زمان ورودش تنها به تمرینات سالنی، جلسات ریکاوری و برنامه‌های انفرادی محدود بوده و هواداران همچنان در انتظار نخستین نمایش او با لباس موناکو هستند.

انتهای پیام/