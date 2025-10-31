صالح حردانی: بازوبند استقلال یادآور مسئولیت و اتحاد تیم است
صالح حردانی، مدافع راست و کاپیتان استقلال، با انتشار پستی احساسی در صفحه شخصی خود، از حس ویژه بستن بازوبند و مسئولیتی که بر دوش دارد سخن گفت و تأکید کرد موفقیت اخیر تیم نتیجه اتحاد و عشق بازیکنان به پیراهن آبی است.
به گزارش ایلنا، صالح حردانی در غیاب روزبه چشمی و رامین رضاییان وظیفه کاپیتانی استقلال را بر عهده گرفته و اکنون به یکی از رهبران مؤثر تیم ریکاردو ساپینتو تبدیل شده است. او با انتشار پست شخصی خود، به اهمیت بازوبند و معنای پشت آن اشاره کرد و نوشت: «هر بار که نگاهام به بازوبند میافتد، یادآور مسئولیت، اعتماد و مسیر طولانی بزرگان باشگاه است؛ از نسلی به نسل دیگر، از جامهای قدیمی تا امروز.»
استقلال با حضور حردانی در نقش کاپیتان در چهار هفته اخیر، چهار پیروزی متوالی کسب کرده و بار دیگر صدر جدول لیگ برتر را در اختیار گرفته است. کاپیتان آبیها تصریح کرده که موفقیت تیم تنها حاصل تاکتیک و نظم نیست، بلکه به دلیل اتحاد، انرژی و باور بازیکنان نسبت به پیراهن استقلال است.
او همچنین در پست خود از انسجام دفاعی، همدلی تیم و روحیه مثالزدنی شاگردان ساپینتو سخن گفت و از هواداران خواست تا با شور همیشگی خود در کنار تیم باقی بمانند. حردانی این پیام را به عنوان بازتاب روحیهای ارائه کرده که استقلال را دوباره به مسیر قهرمانی بازگردانده است؛ روحیهای مبتنی بر ایمان، اتحاد و امید به یک پایان خوش.