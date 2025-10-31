کری جنجالی هوادارن استقلال برای مدیرعامل سابق پرسپولیس

به گزارش ایلنا، پس از به ثمر رسیدن گل سوم استقلال توسط علیرضا کوشکی روی پاس دیدنی منیر الحدادی، بخشی از هواداران استقلال شعار معروف «درویش حیا کن» را سر دادند؛ شعاری که در ماه‌های اخیر هواداران پرسپولیس علیه رضا درویش، مدیرعامل سابق این باشگاه، استفاده می‌کردند. درویش پس از نتایج ضعیف پرسپولیس و فشار هواداران، چند هفته پیش از سمت خود استعفا داده بود.

این بار اما، استقلالی‌ها با طنزی جالب و به عنوان کری‌ای برای رقیب دیرینه، این شعار را تکرار کردند تا هم از شرایط خوب تیم خود لذت ببرند و هم به لغزش‌های پرسپولیس کنایه بزنند.

با این برد، استقلال چهارمین پیروزی متوالی خود را جشن گرفت و با روحیه‌ای بالا برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر و حضور در مسابقات آسیایی آماده می‌شود. شاگردان ساپینتو نه تنها در جدول لیگ شرایط مطلوبی دارند، بلکه اعتماد و شور ویژه‌ای در میان هواداران خود ایجاد کرده‌اند.

انتهای پیام/