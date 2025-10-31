خبرگزاری کار ایران
هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد؛ پیروزی نزدیک استقلال جویبار مقابل بانک شهر

کد خبر : 1707371
هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه های کشور جام یادگار امام (ره) در گروه B امروز در سالن مهدی حاجی زاده شهر جویبار برگزار شد.

به کزارش ایلنا، در این دیدار حساس و نفسگیر دو تیم به 5 پیروزی مقابل هم دست یافتند و در امتیاز مثبت نیز به تساوی 19 رسیدند اما تیم استقلال جویبار با امتیاز فنی بیشتر 42 بر 41 مقابل تیم بانک شهر به پیروزی رسید.

نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است: (اسامی تیم جویبار در ابتدا آمده است)

استقلال جویبار 5 – بانک شهر 5 (امتیاز 

57 کیلوگرم: علی یحیی پور 7 – پوریا کاظمی 2

61 کیلوگرم: احمد ادریس اف 6 – رضا اطری 4

65 کیلوگرم: شامیل ممدوف 9- یاسین رضایی 7

70 کیلوگرم: علی اکبر فضلی صفر – ابراهیم الهی 5

74 کیلوگرم: محمد بخشی 1 - عادل پناهیان 5

79 کیلوگرم: عبداله شیخ اعظمی 1 – فریبرز بابایی 3

86 کیلوگرم: علی سوادکوهی  5 – عزت اله اکبری 6

92 کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی 6 – امیرعلی مسلمی صفر

97 کیلوگرم: احمد بذری، برنده  4 – مجتبی گلیج 4

125 کیلوگرم: امیررضا صحرایی 3 – امیررضا معصومی 5

انتهای پیام/
