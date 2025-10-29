طلسم 10 ساله طلای جهان ایران توسط ابوالفضل زندی شکسته شد

به گزارش ایلنا، رقابت‌های روز ششم بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندو از سوی فدراسیون جهانی برگزار شد که کوثر اساسه و ابوالفضل زندی در اوزان 62- کیلوگرم بانوان و 58- کیلوگرم آقایان دو نماینده کشورمان بودند.

در پایان مسابقات ابوالفضل زندی در وزن 58- کیلوگرم موفق شد پس از ده سال از سال 2015 طلسم کسب مدال طلا را در گروه آقایان در رقابت های قهرمانی جهان این بار در چین بشکند.

در وزن 58- کیلوگرم نیز 68 تکواندوکار وزن‌کشی کردند و ابوالفضل زندی دور نخست با «آدمی بلرون» از کوزوو دیدار کرد و به پیروزی قاطع در دو راند دست یافت. وی دور بعدی مقابل «ویتو دلاکویلا» حریف عنواندار ایتالیایی و دارنده طلای المپیک 2020 و دو طلا و برنز قهرمانی جهان به روی شیاپ چانگ رفت که در یک مبارزه ای حساب شده 2 بر صفر پیروز و راهی دور بعد شد. وی در مرحله یک هشتم برابر «خسوس رودریگز» از اسپانیا پیکار کرد و با همین نتیجه به برتری دست یافت.

زندی در دور یک چهارم، مقابل «ماکسیم ماننکوف» از اوکراین و دارنده رنکینگ یک جهان مبارزه کرد و توانست برابر قهرمان یونیورسیاد آلمان 2 بر صفر پیروز شود و مدال برنز خود را با راهیابی به مرحله نیمه نهایی قطعی کند.

نماینده شایسته ایران در مرحله نیمه نهایی برابر «کیفن هانگ» از چین دیدار کرد و مقتدرانه دو بر صفر پیروز شد و به فینال وزن خود رسید. زندی در دیدار نهایی مقابل «گئورگی گورتسیف» از روسیه که با پرچم بی طرف شرکت کرده بود رو به رو شد و برابر نایب قهرمان جهان در سال 2023 موفق شد در دو راند به برتری قاطع دست یابد و نشان طلا را بر گردن بیاندازد.

در وزن 62- کیلوگرم که 47 تکواندوکار حضور دارند، کوثر اساسه ابتدا با «آنترینا» از قبرس مبارزه کرد و پیروز شد اما در دور بعدی به مصاف با «زیمین چن» از چین ناکام بود و با واگذاری نتیجه در دو راند باخت و حذف شد.

بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از کشورهای مختلف به مدت هفت روز در ووشی چین برگزار خواهد شد.

