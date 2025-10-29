خبرگزاری کار ایران
پایان کار کاسمیرو در منچستریونایتد

باشگاه منچستریونایتد تصمیم گرفته قرارداد کاسمیرو را تمدید نکند و این هافبک برزیلی در پایان فصل به عنوان بازیکن آزاد از جمع شیاطین سرخ جدا خواهد شد.

به گزارش ایلنا، کاسمیرو که در تابستان ۲۰۲۲ پس از ۹ سال حضور در رئال مادرید با قراردادی چهار ساله و انتقالی به ارزش ۶۰ میلیون پوند به‌علاوه ۱۰ میلیون پوند پاداش به منچستریونایتد پیوست، در این تیم عملکردی همراه با فراز و نشیب داشته است؛ مسئله‌ای که باعث شده مدیران باشگاه تمایلی به ادامه همکاری با او نداشته باشند.

بر اساس گزارش رسانه‌های انگلیسی، منچستریونایتد برنامه‌ای برای فعال کردن بند تمدید یک‌ساله قرارداد این بازیکن ندارد. کاسمیرو ۳۳ ساله در صورتی می‌تواند در اولدترافورد بماند که با کاهش قابل توجه دستمزد هفتگی‌اش موافقت کند؛ او در حال حاضر ۳۷۵ هزار پوند در هفته از این باشگاه دریافت می‌کند.

قرارداد فعلی کاسمیرو در پایان فصل جاری به اتمام می‌رسد و در صورت عدم توافق برای کاهش دستمزد، او به عنوان بازیکن آزاد از منچستریونایتد جدا خواهد شد. این هافبک برزیلی تاکنون ۱۳۳ بازی برای شیاطین سرخ انجام داده و موفق به زدن ۱۹ گل و دادن ۱۳ پاس گل شده است.

