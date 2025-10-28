به گزارش ایلنا، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در حاشیه یکصد و چهاردهمین نشست تخصصی کمیسیون نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی که صبح امروز (سه‌شنبه ۶ آبان) برگزار شد، درباره مهم‌ترین مباحث روز فوتبال ایران توضیحات مفصلی ارائه کرد. این نشست با ریاست وزیر ورزش و جوانان، برگزار شد و محور اصلی آن بررسی عملکرد تیم ملی فوتبال، روند آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ و برنامه‌ریزی برای حضور مقتدرانه در بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان بود.

علوی در ابتدای سخنانش با اشاره به گزارش دفتر نظارت و برنامه‌ریزی وزارت ورزش درباره عملکرد تیم ملی گفت:«در این جلسه، گزارش جامعی از وضعیت تیم ملی، روند آماده‌سازی برای حضور در جام جهانی و نحوه برنامه‌ریزی فنی و مدیریتی فدراسیون ارائه شد. سرمربی تیم ملی نیز توضیحاتی درباره نحوه ارزیابی بازیکنان، عملکرد فنی آن‌ها در باشگاه‌ها و همچنین استفاده از ابزارهای تحلیل داده و فناوری‌های نوین در تصمیم‌گیری‌های فنی بیان کرد. پس از آن، مهندس تاج رئیس فدراسیون، گزارشی از هماهنگی‌ها و اقدامات صورت‌گرفته برای پشتیبانی از تیم ملی ارائه داد که مورد توجه و حمایت کامل وزیر محترم ورزش قرار گرفت.»

او افزود:«خوشبختانه وزارت ورزش و جوانان حمایت همه‌جانبه‌ای از تیم ملی دارد و همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر خود اشاره فرمودند، اتفاقات و موفقیت‌های قابل‌توجهی در عرصه ورزش کشور رقم خورده است. صعود مقتدرانه تیم ملی فوتبال به جام جهانی و استمرار موفقیت در مسیر آماده‌سازی برای این رقابت‌ها یکی از مهم‌ترین مصادیق این پیشرفت‌هاست. انتظار می‌رود همه ارکان فوتبال کشور با پرهیز از حاشیه‌ها و تمرکز بر کار حرفه‌ای، تنها برای خوشحالی مردم و سربلندی پرچم ایران تلاش کنند.»

سخنگوی فدراسیون سپس به اهمیت برنامه‌های تیم ملی امید اشاره کرد و گفت:«در این نشست، درباره برنامه‌های تیم امید نیز گفت‌وگو شد. تیم امید در مسیر صعود از مرحله مقدماتی نمایش بسیار خوبی داشت و با توجه به استعدادهای فراوانی که در این تیم حضور دارند، می‌تواند پشتوانه‌ای ارزشمند برای آینده فوتبال ایران باشد. تعامل میان تیم‌های ملی بزرگسالان و امید بسیار نزدیک و سازنده است و در برنامه‌های فدراسیون، تیم امید جایگاه ویژه‌ای دارد.»

علوی درباره برنامه‌های آتی تیم ملی بزرگسالان نیز گفت:«بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، تیم ملی در ماه‌های آینده چند دیدار تدارکاتی مهم در چارچوب برنامه‌های آماده‌سازی خود برگزار خواهد کرد. این بازی‌ها از نظر سطح فنی و تجربه بین‌المللی اهمیت زیادی دارند و هدف ما این است که تیم ملی بتواند در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی محک جدی‌تری بخورد. با هماهنگی سازمان لیگ، پس از پایان رقابت‌های لیگ برتر، برنامه تمرینی و اردوهای تیم ملی در خردادماه آغاز می‌شود.»

او در ادامه به فشردگی تقویم فوتبال کشور اشاره کرد و توضیح داد:«بلافاصله پس از جام جهانی، رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برگزار خواهد شد. بنابراین سال آینده یکی از پرکارترین و حساس‌ترین مقاطع فوتبال ایران خواهد بود. علاوه بر تیم ملی فوتبال، تیم‌های فوتسال بانوان و آقایان نیز در مسابقات جهانی شرکت خواهند کرد و تیم ملی فوتبال زنان در اسفند ماه سال جاری در رقابت‌های قهرمانی آسیا حاضر می‌شود. همچنین تیم‌های فوتبال ساحلی در تورنمنت‌های معتبر بین‌المللی شرکت خواهند کرد. این حجم از رویدادها نشان‌دهنده پویایی و گستردگی فوتبال کشور در همه رده‌هاست.»

علوی درباره حواشی اخیر خاطرنشان کرد:«تیم ملی باید بدون حواس‌پرتی و با تمرکز کامل روی اهداف خود کار کند و رسانه‌ها و حاشیه‌ها نباید مانع از پیشرفت و آماده‌سازی تیم برای رقابت‌های مهم بین‌المللی شوند.»

سخنگوی فدراسیون در پایان سخنانش گفت:«در مجموع، جلسه امروز نشان داد که همگرایی خوبی میان وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و کادرهای فنی تیم‌های ملی وجود دارد. هدف مشترک همه ما موفقیت فوتبال ایران در عرصه‌های بین‌المللی است. با تلاش بازیکنان، برنامه‌ریزی دقیق فدراسیون و حمایت همه‌جانبه وزارت ورزش، ان‌شاءالله شاهد تداوم موفقیت‌ها و برافراشته‌شدن پرچم ایران در میادین جهانی خواهیم بود.»

