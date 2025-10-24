خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محکم‌کار: این برد شروعی دوباره برای شمس آذر است

محکم‌کار: این برد شروعی دوباره برای شمس آذر است
کد خبر : 1704448
لینک کوتاه کپی شد.

تیم شمس آذر قزوین در هفته هشتم لیگ برتر موفق شد فولاد خوزستان را شکست دهد و اولین پیروزی خود پس از ۷ هفته ناکامی را جشن بگیرد. این برد باعث افزایش امید در دل هواداران و کادر فنی تیم شد.

به گزارش ایلنا،  امیرمحمد محکم‌کار، بازیکن شمس آذر، پس از  پیروزی برابر فولاد خوزستان گفت: خدا را شکر که بالاخره این برد را به دست آوردیم. بعد از این همه هفته بدون پیروزی، تیم نیاز داشت به مسیر درست بازگردد. اکنون باید تمرکزمان روی بازی با سپاهان باشد و تلاش کنیم تا روند موفقیت‌مان را ادامه دهیم.

او از حمایت هواداران و مردم قزوین قدردانی کرد: مردم همیشه پشت تیم بودند و در روزهای سخت ما را تنها نگذاشتند. امیدوارم با این برد توانسته باشیم دلشان را شاد کنیم.

محکم‌کار درباره فشارهای سرمربی تیم، وحید رضایی، نیز افزود: آقای رضایی در این مدت فشار زیادی تحمل کردند و عصبی بودند. امیدوارم حالا با این پیروزی بتوانند راحت‌تر بخوابند و از استرس‌های اخیر کاسته شود.

بازیکن شمس آذر همچنین درباره نوسانات فوتبال گفت: گاهی تیم موقعیت‌های زیادی ایجاد می‌کند، اما یک فرصت کافی است تا نتیجه تغییر کند. ما موظفیم بهترین عملکرد را در زمین نشان دهیم.

او در پایان یادآور شد: این برد تنها شروعی دوباره برای شمس آذر است و هدف ما ادامه دادن روند موفقیت و قرار گرفتن در رده‌های بالاتر جدول است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ