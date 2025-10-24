به گزارش ایلنا، امیرمحمد محکم‌کار، بازیکن شمس آذر، پس از پیروزی برابر فولاد خوزستان گفت: خدا را شکر که بالاخره این برد را به دست آوردیم. بعد از این همه هفته بدون پیروزی، تیم نیاز داشت به مسیر درست بازگردد. اکنون باید تمرکزمان روی بازی با سپاهان باشد و تلاش کنیم تا روند موفقیت‌مان را ادامه دهیم.

او از حمایت هواداران و مردم قزوین قدردانی کرد: مردم همیشه پشت تیم بودند و در روزهای سخت ما را تنها نگذاشتند. امیدوارم با این برد توانسته باشیم دلشان را شاد کنیم.

محکم‌کار درباره فشارهای سرمربی تیم، وحید رضایی، نیز افزود: آقای رضایی در این مدت فشار زیادی تحمل کردند و عصبی بودند. امیدوارم حالا با این پیروزی بتوانند راحت‌تر بخوابند و از استرس‌های اخیر کاسته شود.

بازیکن شمس آذر همچنین درباره نوسانات فوتبال گفت: گاهی تیم موقعیت‌های زیادی ایجاد می‌کند، اما یک فرصت کافی است تا نتیجه تغییر کند. ما موظفیم بهترین عملکرد را در زمین نشان دهیم.

او در پایان یادآور شد: این برد تنها شروعی دوباره برای شمس آذر است و هدف ما ادامه دادن روند موفقیت و قرار گرفتن در رده‌های بالاتر جدول است.

