نادر محمدی: فوتبال را ما بردیم، نتیجه را پرسپولیس!
مدافع ذوبآهن اصفهان پس از شکست تیمش برابر پرسپولیس، از عملکرد تیم خود دفاع کرد و گفت که ذوبآهن در سبک بازی برتر بوده، هرچند نتیجه را واگذار کرده است.
به گزارش ایلنا، نادر محمدی پس از باخت ذوبآهن مقابل پرسپولیس در هفته هشتم لیگ برتر اظهار داشت: تاکتیک امروز ما بر پایه اوت دستی نبود. در بازیهای قبل بیشتر اوت میانداختم اما امروز هدفمان این بود که روی زمین بازی کنیم. فوتبال ما را کل ایران دید؛ به نظرم در بازی روی زمین ما برنده بودیم، هرچند نتیجه را آنها بردند. مطمئنم در اصفهان جبران خواهیم کرد.
او در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر قاسم حدادیفر بر عملکرد تیم گفت: شک نکنید که روزهای خوب ذوبآهن در راه است. دیدگاه فوتبالی آقای حدادیفر بسیار بهروز است و میخواهد تیمش روی زمین فوتبال بازی کند. این پروسه کمی زمان میبرد اما تیم روزبهروز بهتر میشود.
مدافع ذوبآهن همچنین درباره قضاوت داور بازی توضیح داد: داوری در نتیجه تأثیری نداشت اما با نحوه برخورد داور مشکل داشتم. دقیقه ۱۵ بازی که هنوز نتیجه صفر–صفر بود، داور به من گفت زود اوت را بنداز! در حالی که بازیکنان پرسپولیس وقتکشی میکردند و هیچ تذکری نمیگرفتند. نحوه حرف زدن آقای بیژن حیدری با من محترمانه بود اما متفاوت بود، و همین تفاوت برایم عجیب بود.