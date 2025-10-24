برد ارزشمند شمس آذر در خانه قولاد

به گزارش ایلنا، تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و شمس آذر قزوین از ساعت 19 امروز (جمعه) در چارچوب هفته هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود شمس آذر به پایان رسید.

سهیل فداکار در دقیقه 48 تک گل این بازی را به ثمر رساند و زمینه‌ساز نخستین پیروزی شمس آذر در فصل جاری لیگ برتر شد.

کوپال ناظمی قضاوت این دیدار را برعهده داشت و یوسف مزرعه از فولاد و امیرمحمد محکم کار از شمس آذر را با کارت زرد جریمه کرد.

شاگردان یحیی گل‌محمدی با این شکست، هفت امتیازی مانده و در رده سیزدهم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفتند. شاگردان وحید رضایی نیز با برد در خانه فولاد پنج امتیازی شدند و از جایگاه شانزدهم جدول تکان نخوردند، اما اختلاف‌شان با تیم پانزدهم را به یک امتیاز رساندند. شمس آذر با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال فصل را با منفی سه امتیاز آغاز کرد.

انتهای پیام/