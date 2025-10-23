خبرگزاری کار ایران
قهرمانی جهان چین-۲۰۲۵؛

سلیمی و کیانی حریفان خود را شناختند

سلیمی و کیانی حریفان خود را شناختند
رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان از صبح فردا (جمعه دوم آبان‌ماه) به میزبانی چین و در سالن «تایهو» مرکز نمایشگاهی شهر ووشی با برگزاری مبارزات اوزان ۸۷+ کیلوگرم مردان و ۵۷- کیلوگرم زنان آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی فدراسیون تکواندو، جدول رقابت‌های روز نخست بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندو از سوی فدراسیون جهانی اعلام شد که آرین سلیمی و ناهید کیانی در اوزان 87+ کیلوگرم آقایان و 57- کیلوگرم بانوان هر دو نماینده کشورمان رقبای خود را شناختند.

در وزن ۵۷- کیلوگرم که ۵۴ تکواندوکار حضور دارند، ناهید کیانی پس از یک‌ دور استراحت به مصاف برنده مبارزه میان «مارکلا تگری» از قبرس و «داریا کاستنویچ» از اوکراین می‌رود. وی برای صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی باید با یکی از تکواندوکاران مراکش، سنگال یا آمریکا پیکار کند. نماینده آمریکا در این وزن «فیث دایلون» خواهد بود. 

در وزن ۸۷+ کیلوگرم نیز ۴۳ تکواندوکار وزن‌کشی کرده‌اند و نماینده سنگین‌وزن کشورمان پس از یک‌دور استراحت، در نخستین مبارزه خود به مصاف برنده دیدار «دانیل گویکوچه آ» از کوبا و «سولیمانی» از سوئیس می‌رود. وی در صورت پیروزی، در مرحله سوم با برنده مبارزه اوکراین و لهستان روبه‌رو خواهد شد. در بالای جدول سلیمی «رافائل آیوکف» از روسیه که با پرچم بی طرف شرکت کرده است؛ حضور خواهد داشت. در سوی دیگر جدول جدول «کیدن کانینگهام» حریف سرشناس بریتانیایی که در فینال المیپک با وی روبرو شد و موفق به شکست آن شد حضور دارد.

بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از کشورهای مختلف به مدت هفت روز در ووشی چین برگزار خواهد شد.

