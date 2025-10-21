چکشیان: ورزش موثرترین پدیده شور و نشاط در جامعه کار و تلاش است

به گزارش ایلنا، دکتر چکشیان که امروز با خبرنگاران در هفته تربیت بدنی سخن می گفت افزود: همه ما از اهمیت ورزش آگاه هستیم ولی کارفرمایان کاردان و‌خلاقی که به ورزش و سلامت نیروی کار اهمیت می دهند در حقیقت الگوی جامعه کار و‌تولید هستند و‌ما در تلاش هستیم با تشویق کارفرمایان و ترغیب ایشان این مهم را یاد آوری کنیم که هرچه در ورزش کارگری هزینه کنند نوعی سرمایه گذاری بلند مدت کرده اند‌ و این نگاه ارزشمندی است که خوشبختانه کارفرمایان زیادی را دیده ام که سلامتی نیروی کار از طریق ورزش برایشان اولویت های اولیه است.

معاون وزیر کار، به تشریح ساختار ورزش کارگری در وزارتخانه پرداخت و گفت: ما مجموعه ورزش کارگری گسترده‌ای داریم که تولی‌گری و راهبری ۱۹۲ مجموعه ورزشی و بیش از ۷۰۰ مکان ورزشی مستمر در کشور را بر عهده دارد. این مجموعه‌ها توسط ۳۱ هیئت اجرایی استانی مدیریت می‌شوند.

وی فدراسیون ورزش کارگری را یکی از بزرگترین فدراسیون‌های کشور دانست که همانند وزارت ورزش دارای رشته های ورزشی است و بخش زیادی از جامعه کاروتلاش امروز در رقابت های مختلف وررشی در طول سال درگبر هستند.

چکشیان با اشاره به سند هفتم توسعه ، هدف اصلی را ارتقاء کمی و کیفی فعالیت‌های ورزشی کارگری در کشور عنوان کرد و گفت : سه راهبرد اصلی ارتقای کمی و کیفی رویداد‌ها و مسابقات، «تحول در مدیریت مجموعه‌های ورزشی» و «فرهنگ‌سازی» برشمرد.

وی به راه‌اندازی «سازمان لیگ ورزش کارگری» به عنوان یکی از اقدامات ویژه در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: تاکنون ۶ رشته ورزشی از جمله فوتسال، تنیس، بسکتبال و وزنه‌برداری زیر نظر این سازمان لیگ راه‌اندازی شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشریح آمار فعالیت‌ها پرداخت و اعلام کرد: در این مدت، بیش از ۶۰۰ دوره آموزشی تخصصی ورزشی، ۵۰۰۰ مسابقه ورزشی کارگری در سطوح مختلف و بیش از ۷۰۰۰ رویداد ورزشی همگانی برگزار شده است.

چکشیان با تبریک هفته تربیت بدنی افزود: در هفته تربیت بدنی مجموعه‌های ورزشی وابسته به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سراسر ایران به‌طور رایگان در اختیار جامعه کارگری قرار گرفته‌اند تا ضمن ترویج فرهنگ ورزش، زمینه دسترسی آسان کارگران به امکانات ورزشی فراهم شود.

وی یادآورشد: به مناسبت این هفته، ۹ رقابت قهرمانی کشور، جشنواره فرهنگی‌ـ‌ورزشی «لبخند کارگر»، مسابقات قهرمانی کشتی کارگران و مرحله نهایی لیگ پیاده‌روی کارگری در دستور کار قرار گرفته است. همچنین افتتاح زمین چمن مصنوعی کارگران تهران و امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان بازنشستگی کشور از دیگر برنامه‌های مهمی است که طی این هفته عملیاتی می‌شود.

چکشیان با تاکید بر اینکه ورزش کارگری نه‌تنها جنبه تفریحی دارد بلکه به طور مستقیم با ماموریت کلیدی وزارت کار یعنی صیانت از نیروی انسانی سالم مرتبط است، اعلام کرد: حفظ سلامت جسم و روان کارگران، یکی از محورهای راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود و معاونت فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه از طریق برگزاری مسابقات، آموزش‌ها و توسعه زیرساخت‌های ورزشی در این مسیر گام برمی‌دارد.

معاون وزیر کار توضیح داد: در قالب سند راهبردی معاونت فرهنگی و اجتماعی، طرح تحول در مدیریت مجموعه‌های ورزشی کارگری کشور تهیه و اجرا شده است. هدف از این طرح آن است که ارائه خدمات ورزشی به جامعه کارگری عادلانه‌تر، مقرون‌به‌صرفه‌تر و با کیفیت بالاتر دنبال شود.

چکشیان یادآور شد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۹۲ مجموعه ورزشی کارگری با بیش از ۷۰۰ مکان ورزشی فعال در سراسر کشور دارد که توسط ۳۱ هیات اجرایی استانی اداره می‌شوند و سیاست‌گذاری‌های کلان آنان در قالب هیئت‌امنای کشوری تعیین می‌شود.

معاون فرهنگی وزارت کار افزود: در بستر این مجموعه‌ها، فدراسیون ورزش کارگری کشور با ۳۲ هیات اجرایی استانی و ۲۸ انجمن ورزشی ملی فعالیت می‌کند که امروز یکی از بزرگ‌ترین و منسجم‌ترین فدراسیون‌های ورزشی ایران به‌شمار می‌آید. این شبکه گسترده، امکان برگزاری رقابت‌ها و جشنواره‌های کارگری در سطوح شهرستانی، استانی، ملی و بین‌المللی را فراهم کرده است.

وی با اشاره به ماده ۱۵۴ قانون کار گفت :تا اواسط دهه ۸۰ درآمدهای حاصل از ماده ۱۵۴ با یک مکانیزمی در اختیار وزارت کار بود و توسعه فضاهای تفریحی ورزشی در همان ۱۵ سال بسیار خوب و‌با سرعت بالایی انجلم شد اما سپس قانون تجمیع عوارض که تصویب شد این روند. متوقف شد اما الان مدتی است همکاران ما در تلاش برای احیای ماده ۱۵۴ قانون کار هستند چون واقعا مبلغ ۲۵ هزار تومان به ازای هر کارکر در طول سلل رقمی نیست که کارخانجات مقاومت کنند اما باید مشوق ها و انگیزه و البته راهکار قانونی را پیدا کنیم تا توسعه فضاهای تفریحی ورزشی کارکران سرعت باید.

در این نشست احمد اسناوندی مدیرکل ورزش کارکران و جواد رمضی رییس فدراسیون کارکری به تشریح برنامه های فنی و اجرایی ورزش کارگری پرداختند.

پریسا خواجه نژاد معاون اداره کل ورزشی نیز در این نشست حضور داشت.

انتهای پیام/