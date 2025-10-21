اعلام ترکیب دو تیم آرسنال و اتلتیکو مادرید

به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته سوم از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا از ساعت 22:30 امشب تیم های آرسنال و اتلتیکو مادرید با هم مصاف می دهند.

ترکیب آرسنال برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

رایا | تیمبر، سالیبا، گابریل، لوئیس‌اسکلی | ازه، زوبیمندی، رایس | ساکا، یورکرس، مارتینلی

ترکیب اتلتیکو مادرید برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

اوبلاک | یورنته، لنورماند، خیمنز، هانکو | سیمئونه، باریوس، کوکه، گونزالز | سورلوث، آلوارز

