لیگ قهرمانان اروپا؛
اعلام ترکیب دو تیم آرسنال و اتلتیکو مادرید
ترکیب دو تیم آرسنال و اتلتیکو مادرید مشخص شد.
به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته سوم از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا از ساعت 22:30 امشب تیم های آرسنال و اتلتیکو مادرید با هم مصاف می دهند.
ترکیب آرسنال برای این مسابقه را مشاهده می کنید:
رایا | تیمبر، سالیبا، گابریل، لوئیساسکلی | ازه، زوبیمندی، رایس | ساکا، یورکرس، مارتینلی
ترکیب اتلتیکو مادرید برای این مسابقه را مشاهده می کنید:
اوبلاک | یورنته، لنورماند، خیمنز، هانکو | سیمئونه، باریوس، کوکه، گونزالز | سورلوث، آلوارز