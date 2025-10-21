خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأیید شد: ستاره رئال غایب بزرگ بازی ال‌کلاسیکو و یوونتوس

تأیید شد: ستاره رئال غایب بزرگ بازی ال‌کلاسیکو و یوونتوس
کد خبر : 1703286
لینک کوتاه کپی شد.

داوید آلابا، مدافع اتریشی رئال مادرید، حضور در دیدارهای حساس پیش روی تیمش مقابل بارسلونا و یوونتوس را از دست داد.

به گزارش ایلنا، داوید آلابا، مدافع کلیدی رئال مادرید، پس از انجام آزمایش‌های پزشکی صبح امروز، به دلیل مصدومیت عضلانی از ترکیب تیم برای دو بازی حساس آینده کنار گذاشته شد.

این بازیکن اتریشی که در پایان بازی مقابل ختافه احساس ناراحتی در ناحیه عضله‌ی کف پایی (سولئوس) پای راست خود داشت، پس از ارزیابی‌های پزشکی، دچار کشیدگی شدید در این ناحیه تشخیص داده شد. هرچند پارگی عضلانی در کار نیست، اما آلابا به ۷ تا ۱۰ روز استراحت نیاز خواهد داشت.

این مدافع در دیدار اخیر رئال مادرید مقابل ختافه، تنها ۴۵ دقیقه بازی کرد و به دلیل احساس سفتی در ناحیه ساق پا، در نیمه اول به عنوان اقدام احتیاطی در رختکن ماند.

ژابی آلونسو، سرمربی رئال مادرید، پس از مسابقه اعتراف کرده بود: «فکر می‌کنم آلابا متوجه شد که این یک مصدومیت نیست، اما عضله ساق پایش در حال سفت شدن بود و ما نمی‌خواستیم هیچ ریسکی کنیم. فردا او را بیشتر بررسی خواهیم کرد.»

با این حال، نتیجه معاینات ام آر آی که توسط پزشکان رئال مادرید پس از یک روز استراحت انجام شد، آسیب‌دیدگی او را تأیید کرد و در نتیجه، دیوید آلابا برای مسابقه آتی مقابل یوونتوس و همچنین دیدار حساس ال‌کلاسیکو مقابل بارسلونا، در دسترس نخواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ