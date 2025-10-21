به گزارش ایلنا، داوید آلابا، مدافع کلیدی رئال مادرید، پس از انجام آزمایش‌های پزشکی صبح امروز، به دلیل مصدومیت عضلانی از ترکیب تیم برای دو بازی حساس آینده کنار گذاشته شد.

این بازیکن اتریشی که در پایان بازی مقابل ختافه احساس ناراحتی در ناحیه عضله‌ی کف پایی (سولئوس) پای راست خود داشت، پس از ارزیابی‌های پزشکی، دچار کشیدگی شدید در این ناحیه تشخیص داده شد. هرچند پارگی عضلانی در کار نیست، اما آلابا به ۷ تا ۱۰ روز استراحت نیاز خواهد داشت.

این مدافع در دیدار اخیر رئال مادرید مقابل ختافه، تنها ۴۵ دقیقه بازی کرد و به دلیل احساس سفتی در ناحیه ساق پا، در نیمه اول به عنوان اقدام احتیاطی در رختکن ماند.

ژابی آلونسو، سرمربی رئال مادرید، پس از مسابقه اعتراف کرده بود: «فکر می‌کنم آلابا متوجه شد که این یک مصدومیت نیست، اما عضله ساق پایش در حال سفت شدن بود و ما نمی‌خواستیم هیچ ریسکی کنیم. فردا او را بیشتر بررسی خواهیم کرد.»

با این حال، نتیجه معاینات ام آر آی که توسط پزشکان رئال مادرید پس از یک روز استراحت انجام شد، آسیب‌دیدگی او را تأیید کرد و در نتیجه، دیوید آلابا برای مسابقه آتی مقابل یوونتوس و همچنین دیدار حساس ال‌کلاسیکو مقابل بارسلونا، در دسترس نخواهد بود.

انتهای پیام/