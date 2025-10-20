بهروز رهبری فرد:
بازیکنان پرسپولیس از تمرینات هاشمیان دلخورند
پیشکسوت پرسپولیس معتقد است مدیریت دیرهنگام و نبود تجربه کافی در کادر فنی باعث شد تیم پرسپولیس هفت هفته ابتدایی لیگ را از دست بدهد.
بهروز رهبریفرد در گفتگو با ایلنا درباره شرایط پرسپولیس، استعفای رضا درویش و وضعیت کادر فنی صحبت کرد. در شرایطی که پرسپولیس مقابل خیبر شکست خورد و هفت هفته ابتدایی لیگ فرصتها را از دست داده بود، رضا درویش مدیرعامل باشگاه استعفا داد و رهبریفرد در این مصاحبه نظرات خود را درباره دلایل مشکلات و بهترین گزینههای مدیریت و کادر فنی بیان کرد.
رهبری فرد در ابتدا درباره استعفای درویش گفت:«خیلی دیر این اتفاق افتاد. چند هفته از دست رفت و به نظر من آقای درویش زحمات زیادی برای باشگاه کشیده، ولی این که حالا چون چند بار قهرمان شدید تا آخر عمر بخواهید مدیرعامل باشید وقتی یک موقعی کارایی ندارید، بلاخره باید زودتر جای خود را به یک جوان میداد تا بتواند نفس بکشد. به نظر من دیر شده بود و من خیلی دوست داشتم که وحید هاشمیان هم استعفا میداد. تعجب کردم که چرا استعفا نداد، چون به نظر من ارزشش از دست رفته بود. در تیم هم بازیکنان از تمرینات و رفتار وحید هاشمیان ناراضی بودند. بهتر بود هاشمیان استعفا میداد، چون این کار خیلی بهتر از اخراج بود و فقط حیف که هفت هفته پرسپولیس از دست رفت، یعنی هفت هفته به خاطر خودخواهی برخی افراد که میخواستند پست و مقام خود را حفظ کنند از دست رفت. ولی با این حال فکر میکنم هنوز دیر نیست، چون زمان کافی وجود دارد. امیدوارم مدیریت جدید با یک مربی خوب بتواند پرسپولیس را از این مشکلات خارج کند.»
رهبری فرد با اشاره به پیشبینیهایش درباره هاشمیان افزود: «من قبل از شروع فصل گفتم وحید هاشمیان تا هفته پنجم دوام نمیآورد، الان هفته هفتم است و شرایط فاجعهتر شده. دیر شده، نه اینکه وحید را دوست ندارم، نه، ولی از نظر شخصیتی همه چیز قابل احترام است. مطمئن بودم تجربه کافی ندارد و جای سرمربی نبوده. تیم بزرگی مثل پرسپولیس نمیتواند با تجربه ناکافی موفق باشد. شاید پنج سال دیگر بعید باشد مربی خوبی شود، ولی الان خیر. اینکه بدون تجربه مربیگری بخواهد مربی شود را درک نمیکنم.»
پیشکسوت پرسپولیس در خصوص بهترین گزینه برای جانشینی درویش اظهار داشت:«مدیریت پرسپولیس هیچ وقت این گونه نبوده که فقط از فوتبالیها باشد. به نظر من فردی باید مدیر باشد که مدیریت ورزشی بلد باشد، رفیقبازی را کنار بگذارد و فوتبال را دیده باشد. برخی مدیرها آمدهاند پرسپولیس که فوتبال را اصلا ندیده بودند و حتی نمیدانستند آفساید چیست. این مدیرها به درد فوتبال نمیخورند. من نمیگویم حتماً فوتبالی باشد، ولی حداقل باید چهار بار بازی پرسپولیس و لیگ ایران را دیده باشد تا حرفی برای گفتن داشته باشد.»
در رابطه با انتقادات نسبت به بازیکنان و کادر فنی رهبریفرد توضیح داد:«اینها همه مثل زنجیر به هم وصل هستند. آقای هاشمیان اگر بازیکنان مورد نظر جذب نشدند، چرا قبول کردی مربیگری؟ میتوانستی بگویی میروم سال بعد یا دوسال بعد. اینها همه بهانه است. مقصر اصلی کادر مدیریتی است که تیم را خوب نبسته. طبق صحبتها، این بازیکنان مورد نظر آقای کارتال بودهاند، یعنی همه میخواهند گردن هم بیاندازند.»
درباره فرصت مربیان در تیمهای بزرگ بیان کرد:«هفت هفته برای تیم بزرگی مثل پرسپولیس کافی است. بیشتر از هفت هفته یعنی نیمفصل از دست میرود و قهرمانی از دست میرود. مربی میتوانست در همین چند هفته خودش را نشان دهد. به نظر من همین امروز هم باید هاشمیان کنار گذاشته شود، دیر شده!»
در پایان درباره شرایط لیگ و عملکرد تیمهای دیگر رهبریفرد گفت:«لیگ امسال افتضاح است. من اکثر بازیها را میبینم، یکی از دیگری از نظر فنی ضعیفتر است. اگر این روند ادامه پیدا کند باعث خنده و سوژه خواهیم شد. نکته قابل توجه این است که تیمهای سطح پایینتر بهتر عمل میکنند و ثابت کردهاند که نتیجه گرفتن به خرج و هزینههای زیاد بستگی ندارد. تیم فجر را نگاه کنید، بازیکنان جوان و سرباز با رقم قرارداد کم دارند نتیجه خوب کسب میکنند. این نشان میدهد هر چه پول بیشتر بدهیم، لزوماً بازیکن بهتری نمیگیریم.»