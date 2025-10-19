اتلتیکومادرید در خانه بر اوساسونا غلبه کرد

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال اتلتیکومادرید در آخرین بازی شب دوم هفته نهم لالیگای اسپانیا و از ساعت 22:30 شب گذشته (شنبه) در دیداری خانگی میزبان اوساسونا در ورزشگاه متروپولیتانو بود و موفق شد با نتیجه حداقلی یک بر صفر به پیروزی رسیده و روند صعودی خود را حفظ کند.

تک گل این بازی در دقیقه 69 و توسط تیاگو آلمادا به سود روخی‌بلانکو به ثمر رسید.

در دیگر بازی برگزار شده؛ ویارئال در خانه با تساوی 2-2 مقابل بتیس متوقف شد.

رقابت‌های هفته نهم لالیگا؛ امروز و امشب با برگزاری 4 دیدار دیگر پیگیری می‌شود که در مهمترین بازی، رئال مادرید از ساعت 22:30 در خانه ختافه به میدان می‌رود.

