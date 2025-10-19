خبرگزاری کار ایران
اتلتیکومادرید در خانه بر اوساسونا غلبه کرد

اتلتیکومادرید در خانه بر اوساسونا غلبه کرد
تیم فوتبال اتلتیکومادرید در خانه مقابل اوساسونا به برتری رسید.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال اتلتیکومادرید در آخرین بازی شب دوم هفته نهم لالیگای اسپانیا و از ساعت 22:30 شب گذشته (شنبه) در دیداری خانگی میزبان اوساسونا در ورزشگاه متروپولیتانو بود و موفق شد با نتیجه حداقلی یک بر صفر به پیروزی رسیده و روند صعودی خود را حفظ کند.

تک گل این بازی در دقیقه 69 و توسط تیاگو آلمادا به سود روخی‌بلانکو به ثمر رسید.

در دیگر بازی برگزار شده؛ ویارئال در خانه با تساوی 2-2 مقابل بتیس متوقف شد.

رقابت‌های هفته نهم لالیگا؛ امروز و امشب با برگزاری 4 دیدار دیگر پیگیری می‌شود که در مهمترین بازی، رئال مادرید از ساعت 22:30 در خانه ختافه به میدان می‌رود.

 

