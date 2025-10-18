بازیکن فولاد:
روی سه امتیاز این بازی حساب کرده بودیم
رزاقپور میگوید هدف ما سه امتیاز بود، اما خدا را شکر که توانستیم حداقل یک امتیاز از این بازی کسب کنیم.
به گزارش ایلنا،در هفته هفتم لیگ برتر، فولاد خوزستان در دیداری حساس مقابل ذوبآهن به تساوی یک – یک رسید. در دقیقه ۱۶، یوسف مزرعه برای فولاد گل زد، اما داور آن را مردود اعلام کرد. نیمه اول با گل آرش قادری برای ذوبآهن به پایان رسید و فولادیها با نتیجه یک بر صفر به رختکن رفتند.
در نیمه دوم، فولاد با پاس ابوالفضل رزاقپور، احسان محروقی توانست گل تساوی را در دقیقه ۵۹ به ثمر برساند و حداقل یک امتیاز از این دیدار کسب کند.
ابوالفضل رزاقپور در گفتگو با خبرنگاران درباره بازی گفت:«خسته نباشید میگویم به تیم ذوبآهن. فکر میکنم بازی قشنگی بود و کسانی که از نزدیک دیدند، برایشان راضیکننده بود. ما موقعیتهای خیلی خوبی داشتیم هم در نیمه اول و هم در نیمه دوم. در اکثر دقایق بازی مسلط بودیم، با اینکه یک سری مصدومان خیلی مهم داشتیم و دستمان خالی بود. مخصوصاً در خط جلو، ولی همه بچهها با تمام توان کار کردند. روی سه امتیاز این بازی حساب کرده بودیم. موقعیتهای خیلی خوبی داشتیم که میتوانستیم استفاده کنیم، اما روی یک غافلگیری گل خوردیم. خدا را شکر توانستیم حداقل یک امتیاز از این بازی خارج کنیم، ولی هدفمان سه امتیاز بود.»
او درباره روند خودش و پاس گلی که داد، گفت:«خدا را شکر لطف خدا شامل حال ما میشود و سعی میکنم همیشه در خدمت تیم باشم و به تیمم کمک کنم. بعدش اگر شرایطی بود بتوانم آمار فردی خودم را بهتر کنم. خوشحالم که امروز توانستم در کسب یک امتیاز به تیم کمک کنم. امیدوارم روندم روزبهروز بهتر شود، هم اوضاع نتیجهگیری تیم بهتر شود و هم شرایط خودم بهتر شود تا به آنچه مد نظرم است برسم.»
رزاقپور درباره شرایط فولاد و یحیی گلمحمدی اظهار داشت:«هواداران خیلی لطف دارند و از همه جوره حمایت میکنند. یک سری مشکلات از اول فصل بوده و هنوز هم هست، اما فکر میکنم تا حدودی خود آقای گلمحمدی و کادرشان درباره مسائل صحبت کردهاند. از نظر نیروی انسانی هم دست کادر فنی خالی است؛ چند مصدوم داریم و نقل و انتقالاتی هم که میخواستند انجام شود، انجام نشده، ولی بقیه تیم همه بچهها با تمام توان کار میکنند تا با کسب نتایج خوب دل مردم خوزستان شاد شود. مردم واقعاً لیاقت زیادی دارند و شرایطی که الان هست، به نظرم شایسته آنها نیست. تنها دلخوشیشان تیمهای خوزستانی است که با کسب نتایج خوب تلاش میکنیم خوشحالشان کنیم.»
در پایان، درباره غذا گفت:«غذای مورد علاقهام ماکارونی است، ما ورزشکارها زیاد میخوریم. من اهل مازندرانم، قائمشهر، و درباره غذای شمالی هم باید بگویم اکثراً غذای خوبی دارند. غذای معروف ما در شمال کدو پلوست، خیلی معروف است و مردم شمال خیلی دوست دارند. اسمش به فارسی کدو پلو است.»