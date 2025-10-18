جانشین درویش در پرسپولیس مشخص شد

به گزارش ایلنا، رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، پس از دیدار تیمش مقابل خیبر خرم‌آباد، استعفای خود را به هیات مدیره تقدیم کرد. اعضای هیات مدیره ضمن قدردانی از زحمات او در دوره مدیریت باشگاه، با استعفای درویش موافقت کردند.

طبق تصمیم اعضای هیات مدیره، پیمان حدادی، رئیس هیات مدیره باشگاه، به عنوان سرپرست مدیرعاملی پرسپولیس منصوب شد. همچنین اعلام شده است که مسائل فنی و تصمیمات مربوط به ترکیب و برنامه‌های تیم در جلسه بعدی هیات مدیره بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

این تغییر مدیریتی در شرایطی رخ داده است که پرسپولیس پس از هفت بازی ابتدایی لیگ برتر، تنها هشت امتیاز کسب کرده و شایعات درباره تغییرات مدیریتی و فنی تیم شدت گرفته بود.

