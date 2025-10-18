هاشمیان: پرسپولیس امروز مستحق شکست نبود!
سرمربی پرسپولیس پس از شکست مقابل خیبر خرمآباد گفت که تیمش موقعیتهای زیادی ایجاد کرد اما نتوانست از آنها استفاده کند و این نتیجه عادلانه نبود.
به گزارش ایلنا، وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس، پس از شکست تیمش مقابل خیبر خرمآباد در هفته هفتم لیگ برتر، ضمن تأکید بر تلاش بازیکنانش گفت: «سلام به خبرنگاران محترم. متأسفانه نتیجهای رقم خورد که پیشبینی نمیکردیم. تیم ما شروع خوبی داشت و موقعیتهای زیادی ایجاد کرد، اما گل آخر عادلانه نبود. بازیکنان با تمام توان تلاش کردند اما در دقایق پایانی فوتبال روی دیگری نشان داد.»
هاشمیان در ادامه به ضعف در گلزنی اشاره کرد: «ما شانسهای خوبی برای گلزنی داشتیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. ضربات ایستگاهی و ضدحملات حریف باعث شد گل بخوریم، در حالی که جریان بازی به سود ما بود. تیم فکر میکرد که برنده خواهد شد، اما نتیجه اینگونه رقم خورد.»
او درباره حق هواداران پرسپولیس گفت: «پرسپولیس یک تیم بزرگ است و هواداران انتظار قهرمانی دارند. امروز بازیکنان با تمام وجود بازی کردند و متأسفم که نتوانستیم دل آنها را شاد کنیم. این نتیجه عادلانه نبود و مردم دیدند که تیم با تمام توان بازی کرد.»
هاشمیان درباره شرایط میزبانی خیبر و فضای ورزشگاه افزود: «آنها میزبانی خوبی داشتند و از حمایت پلیس شهر و مردم قدردانی میکنم. طبیعتاً جو به سود حریف بود، اما هواداران ما با تمام وجود تشویق کردند و ما شرمنده آنها شدیم.»
سرمربی پرسپولیس درباره داوری نیز بیان کرد: «من همیشه به تصمیمات داور احترام میگذارم. ویدیوچک انجام شد و گل تایید شد. ما باید تمرکزمان را روی خودمان بگذاریم، نه زمین یا حریف.»
هاشمیان در پایان گفت: «هدف ما فوتبال پاک و سالم است. تیم تمرینات گلزنی و بازیسازی را دنبال کرده و شانسهای زیادی داشتیم که اگر از آنها استفاده میکردیم، جایگاه دیگری در جدول داشتیم. امیدوارم هوادارانمان به زودی شاد شوند.»