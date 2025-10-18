نباید اجازه دهیم سرمایههای ارزشمند فوتبال کشورمان از بین بروند!
حمایت رحمتی از هاشمیان بعد از شکست پرسپولیس
مهدی رحمتی از وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس، حمایت کرد و تأکید کرد که باید به او فرصت کافی داده شود تا برنامههایش نتیجهبخش باشد.
به گزارش ایلنا، در هفته هفتم لیگ برتر،شاگردان مهدی رحمتی توانستند سرخ پوشان را با نتیجه دو بر یک شکست دهند.رحمتی در نشست خبری بعد از بازی شرکت کرد و درباره وحید هاشمیان صحبت کرد.
وحید هاشمیان ،در این هفته هفته ابتدایی شرایط مطلوبی نداشته و بشدت مورد انتقاد هواداران قرار گرفته است.آنها خواستار جدایی او شدند.
در چنین شرایطی که هنوز هیچ تصمیم رسمی اعلام نشده، مهدی رحمتی از همکار جوان خود در پرسپولیس حمایت کرد. سرمربی فاتح نبرد خرمآباد گفت: «ابتدا باید درباره برادرم، آقای هاشمیان، صحبت کنم. او تیم بسیار خوبی برای پرسپولیس ساخته و بازیکنان خوبی هم دارد. بازی تیم بسیار قابل قبول بود، اما ما میدانستیم پرسپولیس چگونه بازی میکند و در شرایطی که ما جلو بودیم، طبیعی بود که آنها فشار بیاورند. ما عقب نشستیم و تمام تمرکزمان را روی دفاع گذاشتیم تا روی ارسالها ضربههای سر اول را کنترل کنیم و همین هم شد. همانطور که دیدید، روی یک ارسال گل خوردیم.»
رحمتی در ادامه افزود: «راجع به دوست عزیزم، آقای هاشمیان، باید بگویم که نباید اجازه دهیم سرمایههای ارزشمند فوتبال کشورمان از بین بروند. انتخاب او به من مربوط نیست، اما وقتی کسی سرمربی پرسپولیس میشود، حداقل باید فرصتی به او داده شود تا برنامههایش را اجرا کند و موفق باشد. اینکه بعد از سه هفته مهدی رحمتی، وحید هاشمیان و دیگران زیر انتقاد قرار بگیرند و مجبور شوند از تیم جدا شوند، چه کسی جای آنها خواهد آمد؟ چه کسانی میتوانند چنین مسئولیتی را بر عهده بگیرند؟ آقای هاشمیان جزو سرمایههای فوتبال ماست، مربی تیم ملی بوده و تجربه و سابقه زیادی دارد.»
او درباره همکاری با هاشمیان نیز گفت:«افتخار داشتم از زمانی که در رده نوجوانان و جوانان پاس بودم، با آقای هاشمیان همتیمی باشم و بعد تا تیم ملی ادامه دادیم. امروز هم که با هم کار میکنیم، جز حس خوب و رفاقت چیزی دیگری نبوده است. خواهش من این است که اجازه ندهیم چنین سرمایههایی هدر بروند.»