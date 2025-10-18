سعید دقیقی: پیکان را موش آزمایشگاهی کردهاند
سعید دقیقی، سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران، پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر آلومینیوم اراک، با انتقاد تند از شرایط میزبانی و عملکرد داور، اعلام کرد که تیمش قربانی تصمیمات ناعادلانه شده و نتیجه این بازی حق پیکان نبوده است.
به گزارش ایلنا، پس از شکست پیکان برابر آلومینیوم اراک در هفته هفتم لیگ برتر، سعید دقیقی در نشست خبری با لحنی انتقادی نسبت به شرایط تیمش و قضاوت داور واکنش نشان داد.
او در ابتدای صحبتهایش گفت:«تشکر میکنم از هیأت فوتبال استان البرز که در شرایط سخت با باشگاه پیکان همکاری کرد. تیم ما به موش آزمایشگاهی تبدیل شده و مدام از این استادیوم به آن استادیوم میرود. مظلومکشی میکنند، اما از هیأت فوتبال بابت همکاری در میزبانی تشکر میکنم.
دقیقی با اشاره به فشار بازیها و اهمیت حضور هواداران افزود:در بازیهای پرفشار، حضور تماشاگران اهمیت زیادی دارد. از هوادارانمان تشکر میکنم. اما از آقای تاج و سازمان لیگ میخواهم رسیدگی کنند. چطور ممکن است پیکان، نخستین تجربه داوری آقای ادیبی باشد؟ نمیخواهم وارد جزئیات داوری شوم، ولی این انصاف نیست.
سرمربی پیکان سپس با انتقاد از عملکرد داور و سیستم کمک داور ویدئویی (VAR) گفت: در خیلی از صحنهها VAR بررسی نشد. پس فایده حضورش چیست؟ ده بار بازی متوقف شد، اما وقت اضافه ناچیز گرفتند و ریتم بازی ما را کاملاً از بین بردند. در دقایق ابتدایی توپ از خط رد شد، ولی VAR قطع بود. این یعنی ما موش آزمایشگاهی هستیم! حتی تهدید کردم تیم را بیرون میآورم تا سیستم را درست کنند. اگر آن توپ گل بود، چه کسی پاسخگو بود؟
او ضمن تبریک به تیم آلومینیوم، تأکید کرد: حق ما شکست نبود. آلومینیوم تیم خوبی است و آقای حسینی مربی توانمندی است، اما بازی بیشتر دریبلتوگل بود تا فوتبال واقعی. موقعیتهای زیادی ساختیم و با یک شوت از ۳۰ متری باختیم. بازیکنانم فوقالعاده جنگیدند و باید از آنها تشکر کنم.
دقیقی در بخش دیگری از صحبتهایش با ناراحتی از شرایط میزبانی گفت: چیزی به نام میزبانی برای پیکان وجود ندارد. من از ناراحتی نزدیک بود سکته کنم. بهترین بازیکنم را از دست دادهام و مدام درگیر مشکلات زمین و برنامهریزی هستیم. پیکان تیمی است که بازیکن میسازد، اما به خاطر استقلال و پرسپولیس با ما اینطور رفتار میشود. گفتند باید ۱۵:۳۰ بازی کنید چون نور نیست! من بارها به شهرهای مختلف زنگ زدم برای گرفتن میزبانی، اما هنوز سرگردانیم. این وضعیت واقعاً ناعادلانه است.
او در پایان وعده داد که تیمش در ادامه مسیر بهتر ظاهر خواهد شد: تاکتیکی عالی بودیم، موقعیت زیاد ساختیم و مطمئنم در ادامه لیگ بهتر و قدرتمندتر خواهیم شد.