ناتینگهام فارست پوستکوگلو را پس از ۳۹ روز برکنار کرد!

به گزارش ایلنا، آنگه پوستکوگلو، سرمربی ناتینگهام فارست، روز شنبه و پس از شکست خانگی سه بر صفر تیمش مقابل چلسی در ورزشگاه سیتی گراند، به طور رسمی از سمت خود کنار گذاشته شد.

برکناری این سرمربی استرالیایی، تنها ۳۹ روز پس از انتصاب او در ۹ سپتامبر، به این معنی است که دوره‌ حضور پوستکوگلو در فارست به کوتاه‌ترین مربیگری دائم در تاریخ لیگ برتر تبدیل شد!

سرمربی سابق تاتنهام در هیچ یک از ۸ مسابقه‌ خود در تمامی رقابت‌ها با فارست، موفق به کسب پیروزی نشد و حاصل کار او شش شکست و دو تساوی بود.

فارست از پنج بازی خود در لیگ برتر تحت هدایت پوستکوگلو، تنها یک امتیاز کسب کرد و هنگام جدایی او، با یک امتیاز اختلاف نسبت به منطقه‌ سقوط در جایگاه هفدهم قرار داشت؛ پس از بازی‌های دیگر روز نیز به جمع سه تیم پایین جدول پیوست.

باشگاه فارست در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد:«باشگاه فوتبال ناتینگهام فارست تأیید می‌کند که پس از مجموعه‌ای از نتایج و عملکردهای ناامیدکننده، آنگه پوستکوگلو فوراً از وظایف خود به عنوان سرمربی برکنار شده است.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «باشگاه در حال حاضر هیچ اظهار نظر دیگری نخواهد داشت.»

گمان می‌رود فارست در پی انتصاب سریع سرمربی جدید است. این باشگاه پیش از این شان دایچ را مد نظر داشته و همچنین مارکو سیلوا سرمربی فولام، که سابقه کار زیر نظر اوانگلوس ماریناکیس مالک فارست در تیم المپیاکوس (که ماریناکیس مالک آن نیز هست) را دارد، از گزینه‌های محبوب باشگاه محسوب می‌شود.

پیش بینی می‌شود کادرفنی پوستکوگلو، از جمله نیک مونتگومری، مایل جدیناک و سرجیو ریموندو نیز باشگاه را ترک کنند.

ماریناکیس برای تماشای شکست مقابل چلسی در ورزشگاه سیتی گراند حضور داشت، اما تصاویر نشان می‌دهد که او در حدود دقیقه ۶۷ جایگاه خود را ترک کرد. یک مقام ارشد باشگاه، و نه شخص ماریناکیس، خبر برکناری را به اطلاع این سرمربی ۶۰ ساله رساند، اگرچه این شیوه در باشگاه‌های بزرگ غیر معمول نیست.

پوستکوگلو پس از اطلاع از تصمیم باشگاه، با بازیکنانش خداحافظی کرد و از اینکه نتوانست موفق شود و آنچه برای آن به تیم آمده بود را محقق کند، عذرخواهی کرد. بسیاری از هواداران هنگامی که ریس جیمز شش دقیقه مانده به پایان بازی گل سوم چلسی را به ثمر رساند، ورزشگاه را ترک کردند و سوت‌های اعتراضی تماشاگران خانگی در سوت پایان مسابقه شنیده می‌شد.

انتهای پیام/