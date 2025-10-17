استوک ویژه یاسر آسانی با طرح هواداران استقلال
یاسر آسانی، وینگر تأثیرگذار استقلال، در دیدار برابر مس رفسنجان با استوکهایی خاص و منقش به طرحی الهامگرفته از نماد هواداران آبیپوش وارد زمین شد تا بار دیگر علاقه و پیوندش با تماشاگران را به نمایش بگذارد.
به گزارش ایلنا، یاسر آسانی، ستاره آلبانیایی استقلال، در مسابقه امروز مقابل مس رفسنجان با کفشهایی متفاوت وارد زمین شد؛ استوکهایی که طرح آن برگرفته از نماد پرطرفدار هواداران این تیم است.
روی این کفشها تصویری از چهره معروف «طرفدار نقابدار» نقش بسته است؛ تصویری که نخستینبار در دیدار استقلال و النصر در ورزشگاه آزادی توسط هواداران به نمایش درآمد و خیلی زود به یکی از نمادهای پرشور هواداری این باشگاه تبدیل شد.
آسانی با انتشار عکسی از این استوکها در صفحه شخصی خود، بار دیگر علاقه و ارتباط نزدیکش با هواداران استقلال را نشان داد. این بازیکن در مدت کوتاه حضورش در جمع آبیپوشان، توانسته جایگاه ویژهای نزد تماشاگران پیدا کند و یکی از چهرههای محبوب تیم لقب بگیرد.
آسانی پیشتر با دو گل خود برابر پیکان نقش پررنگی در تساوی استقلال ایفا کرده بود و در دیدار مقابل چادرملو اردکان نیز با پاس گل مؤثرش درخشش دیگری از خود نشان داد. عملکرد پایدار و پرانرژی این وینگر باعث شده هواداران در فضای مجازی او را از امیدهای اصلی تیم برای بازگشت به روزهای طلایی استقلال بدانند.