بازگشت دوباره بهزاد غلامپور به استقلال
بهزاد غلامپور، مربی باتجربه فوتبال ایران، که پیشتر نیز در استقلال فعالیت داشت، بار دیگر در کنار آبیپوشان دیده میشود و به نظر میرسد نقش مهمی در ترکیب کادر فنی ریکاردو ساپینتو ایفا خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، بهزاد غلامپور که در روزهای اخیر به یکی از اعضای همیشگی کادر فنی استقلال تبدیل شده، امروز نیز همراه این تیم حضور دارد. در ابتدا گمان میرفت غلامپور قرار است بهعنوان مربی دروازهبانها به استقلال بپیوندد، اما این خبر بعداً تکذیب شد. با این حال، او در تمرینات و اردوهای تیم حاضر است و همکاری نزدیکی با ساپینتو دارد.
بر اساس اخبار رسیده، غلامپور امروز نیز در اردوی آبیپوشان حضور دارد. اگرچه هنوز باشگاه بهطور رسمی پست او را برای فصل جدید اعلام نکرده، اما مشخص است که ساپینتو به تجربه و تواناییهای این مربی برای تقویت کادر فنی خود اعتماد کرده است.
غلامپور در دوره قبلی حضور ریکاردو ساپینتو در استقلال نیز بهعنوان دستیار و مربی دروازهبانها فعالیت میکرد و حالا پس از گذشت چند هفته از آغاز رقابتهای این فصل، دوباره با نظر مستقیم سرمربی پرتغالی به جمع استقلالیها بازگشته است.
گفتنی است تیم استقلال از ساعت ۱۸ امروز در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف مس رفسنجان میرود؛ دیداری که با توجه به شرایط فعلی استقلال، از اهمیت ویژهای برای آبیپوشان برخوردار است.