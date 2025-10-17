خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت دوباره بهزاد غلامپور به استقلال

بازگشت دوباره بهزاد غلامپور به استقلال
کد خبر : 1701228
لینک کوتاه کپی شد.

بهزاد غلامپور، مربی باتجربه فوتبال ایران، که پیش‌تر نیز در استقلال فعالیت داشت، بار دیگر در کنار آبی‌پوشان دیده می‌شود و به نظر می‌رسد نقش مهمی در ترکیب کادر فنی ریکاردو ساپینتو ایفا خواهد کرد.

به گزارش ایلنا،  بهزاد غلامپور که در روزهای اخیر به یکی از اعضای همیشگی کادر فنی استقلال تبدیل شده، امروز نیز همراه این تیم حضور دارد. در ابتدا گمان می‌رفت غلامپور قرار است به‌عنوان مربی دروازه‌بان‌ها به استقلال بپیوندد، اما این خبر بعداً تکذیب شد. با این حال، او در تمرینات و اردوهای تیم حاضر است و همکاری نزدیکی با ساپینتو دارد.

بر اساس اخبار رسیده، غلامپور امروز نیز در اردوی آبی‌پوشان حضور دارد. اگرچه هنوز باشگاه به‌طور رسمی پست او را برای فصل جدید اعلام نکرده، اما مشخص است که ساپینتو به تجربه و توانایی‌های این مربی برای تقویت کادر فنی خود اعتماد کرده است.

غلامپور در دوره قبلی حضور ریکاردو ساپینتو در استقلال نیز به‌عنوان دستیار و مربی دروازه‌بان‌ها فعالیت می‌کرد و حالا پس از گذشت چند هفته از آغاز رقابت‌های این فصل، دوباره با نظر مستقیم سرمربی پرتغالی به جمع استقلالی‌ها بازگشته است.

گفتنی است تیم استقلال از ساعت ۱۸ امروز در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف مس رفسنجان می‌رود؛ دیداری که با توجه به شرایط فعلی استقلال، از اهمیت ویژه‌ای برای آبی‌پوشان برخوردار است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ