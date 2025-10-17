به گزارش ایلنا، پیشکسوت استقلال، حسن روشن، با انتقاد شدید از وضعیت کنونی آبی‌پوشان، دلایل ناکامی تیم را تشریح کرده و مسئولیت اصلی را متوجه سرمربی، مدیریت باشگاه و نحوه جذب بازیکنان می‌داند. او همچنین به نفوذ دلال‌ها در فوتبال ایران و نبود کمیته فنی حرفه‌ای اشاره کرده و هشدار داده که اگر روند فعلی ادامه یابد، استقلال حتی جزو چهار تیم بالای جدول نخواهد بود.

این مصاحبه را در زیر بخوانید:

علت ناکامی‌های استقلال در لیگ چیست؟

حقیقتاً مشکل اصلی ساپینتو است و علاوه بر او، کیفیت بد بازیکنانی که به عنوان ستاره به تیم اضافه شدند. ساپینتو مربی درجه دو است و مدیران باید به جای او سرمربی دیگری بیاورند.

نقش دلال‌ها در وضعیت باشگاه چیست؟

دلال‌ها نفوذ زیادی در فوتبال ایران دارند و با هر روشی به دنبال پول هستند. هیچ‌کس جلودار آنها نیست و همین باعث ضعف و ناکامی استقلال و فوتبال ایران شده است.

نظر درباره جذب بازیکنان این فصل چیست؟

بازیکنان با اسم و رسم آمدند، نه کیفیت واقعی. بازیکنی که سابقه دارد، کافی نیست؛ باید بازیکنی به درد تیم بخورد، نه صرفاً معروف باشد. هیچ‌کدام از بازیکنان خارجی در حد استقلال نبودند.

درباره کمیته فنی باشگاه چه نظری دارید؟

استقلال کمیته فنی ندارد و باید کمیته‌های حرفه‌ای تشکیل شود. بدون کمیته فنی، تصمیم‌گیری‌ها غیرحرفه‌ای است و باشگاه از این موضوع آسیب می‌بیند.

آینده استقلال را چگونه می‌بینید؟

اگر همین روند ادامه داشته باشد، استقلال حتی جزو چهار تیم بالای جدول نخواهد بود. این همه هزینه و بازیکن کجا رفت؟ شکست مقابل الوصل غیرقابل قبول بود و باعث ناامیدی هواداران شد.

