به گزارش ایلنا، مراسم رسمی AFC Awards Riyadh 2025 پنج‌شنبه شب در مرکز فرهنگی ملک فهد ریاض و با حمایت پروژه نئوم برگزار می‌شود. در این مراسم، اکرم عفیف یکی از اصلی‌ترین نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکن سال آسیا است.

عفیف با عملکرد درخشان خود در فصل ۲۰۲۴–۲۰۲۵ به دنبال تبدیل شدن به نخستین بازیکن تاریخ آسیا است که سه بار این جایزه معتبر را به دست می‌آورد. در کنار او، سالم الدوساری از عربستان به دنبال دومین کسب این عنوان برای سعودی‌ها و عارف أیمن، بازیکن جوان مالزیایی، به عنوان اولین نماینده تاریخ فوتبال مالزی در جمع نامزدها حضور دارد.

عفیف ۲۸ ساله که به ششمین بازیکنی تبدیل شده که سه بار نامزد این جایزه می‌شود، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: این افتخاری بزرگ است که در جمع شمار محدودی از بازیکنان تاریخ قاره قرار دارم. همیشه تلاش کرده‌ام بهترین نماینده برای قطر و السد باشم و این نامزدی دوباره برای من اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در ادامه افزود: فصل طولانی و سختی را پشت سر گذاشتم. وقتی برای باشگاهی مانند السد بازی می‌کنی، باید در همه رقابت‌های داخلی و قاره‌ای برای قهرمانی بجنگی و همزمان با تیم ملی در مسیر مقدماتی جام جهانی حضور داشته باشی. تمام تلاشم را کردم تا بهترین عملکرد را ارائه دهیم و این موفقیت نتیجه تلاش بی‌وقفه اعضای فنی، پزشکی و مدیریتی تیم است.

عفیف درباره موفقیت تیمی و جوایز فردی نیز گفت: جوایز فردی همیشه جذاب هستند، اما موفقیت تیمی برایم اهمیت بیشتری دارد. اگر برنده شوم، این موفقیت را به همه کسانی که کنارم بوده‌اند تقدیم می‌کنم؛ به همسرم، هم‌تیمی‌ها، مربیان، هواداران و خانواده‌ام.

