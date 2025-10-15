اعلام ترکیب ایران برابر کویت
سرمربی تیم ملی فوتبال دختران زیر 17 سال ایران، ترکیب تیم ملی برابر کویت را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و کویت از سری رقابتهای مرحله انتخابی جام ملتهای فوتبال زیر17سال دختران در شهر دمام عربستان از ساعت 16:45 به وقت تهران امروز در حالی برگزار می شود که شادی مهینی ترکیب 11 نفره ایران برابر کویت را به شرح زیر اعلام کرد:
یکتا نهنگ، یسنی جعفرنیا (کاپیتان)، ویان کمانگر، فاطمه ممشلی، فاطمه لطف زاده، تانیا قربانی، سارا رهنما، باران حسینی، ترنم انصاری، عسل دهقانی نیا و دینا قربانی