طارمی غایب بزرگ تیم ملی برابر تانزانیا

به گزارش ایلنا، مهدی طارمی، کاپیتان تیم ملی ایران در دیدار قبلی مقابل روسیه، که در آن موفق به گلزنی نشد، در تمرین امروز تیم ملی در ورزشگاه شباب الاهلی با کفش رانینگ و تمرینات سبک زیر نظر دکتر شهاب شرکت کرد. این اقدام نشان داد طارمی همچنان از مصدومیتی رنج می‌برد و به همین دلیل در مسابقه فردای تیم ملی برابر تانزانیا حضور نخواهد داشت.

مصدومیت طارمی شدید نیست و این غیبت صرفاً جنبه احتیاطی دارد تا از تشدید آن جلوگیری شود. به این ترتیب، این بازیکن با تجربه، فرصت افزایش رکورد گل‌های ملی خود در فیفادی مهر ماه را از دست داد و برنامه دارد در فیفادی بعدی و تورنمنت چهارجانبه امارات به میدان برود.

علاوه بر طارمی، حسین ابرقویی، مدافع ۲۹ ساله پرسپولیس، نیز به دلیل مصدومیت از تمرینات گروهی جدا شد و به صورت اختصاصی تمرین کرد.

