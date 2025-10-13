تمرین داغ تیم ملی در دوبی پیش از دیدار با تانزانیا

خبرگزاری کار ایران
تیم ملی فوتبال ایران در آخرین جلسه تمرینی خود پیش از دیدار دوستانه با تانزانیا، در زمین باشگاه شباب‌الاهلی دوبی زیر نظر امیر قلعه‌نویی به تمرین پرداخت تا آماده دومین بازی فیفادی اکتبر شود.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران فردا در دومین دیدار خود از فیفا دی اکتبر به مصاف تیم ملی تانزانیا می‌رود. پس از شکست برابر روسیه در دیدار نخست، شاگردان امیر قلعه‌نویی آخرین جلسه تمرینی خود را امشب در زمین تمرینی باشگاه شباب‌الاهلی برگزار کردند.

تمرین با نرمش و حرکات کششی در گروه‌های چهارنفره آغاز شد و سپس بازیکنان زیر نظر کادر فنی تمرینات سرعتی انجام دادند. در ادامه، ملی‌پوشان به دو تیم تقسیم شدند و در قالب بازی درون‌تیمی به مرور تاکتیک‌ها پرداختند.

مهدی طارمی و حسین ابرقویی در این تمرین جدا از سایر بازیکنان و زیر نظر دکتر شهاب به تمرینات اختصاصی پرداختند.

مهدی محمدنبی، نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی، از حاضران در تمرین امشب بود. این جلسه در هوای ۳۰ درجه و رطوبت ۶۵ درصدی برگزار شد.

دیدار تدارکاتی ایران و تانزانیا فردا از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

 

