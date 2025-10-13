کارپین: بولیوی در سطح ایران است

به گزارش ایلنا، والری کارپین، سرمربی تیم ملی فوتبال روسیه، در نشست خبری پیش از دیدار تدارکاتی با بولیوی اظهار داشت که این تیم از جدی‌ترین رقبای روسیه در ماه‌های اخیر است و از نظر سطح، با تیم ملی ایران قابل مقایسه است. او گفت: بولیوی شاید از نظر قدرت بدنی ضعیف‌تر از ایران باشد، اما از نظر فنی باکیفیت‌تر و منسجم‌تر عمل می‌کند.

کارپین در پاسخ به پرسشی درباره مقایسه تیم فعلی روسیه با دوران بازی خودش تأکید کرد: چنین مقایسه‌هایی بی‌فایده است؛ مثل مقایسه‌ی مسی با مارادونا. هر نسل شرایط خودش را دارد.

او همچنین با اشاره به تغییر ساختار تیم‌های باشگاهی روسیه گفت: در گذشته بازیکنان روس در باشگاه‌هایی مثل اسپارتاک یا زسکا پایه‌ی تیم ملی را تشکیل می‌دادند، اما حالا ترکیب ملی بین چند باشگاه مختلف پخش شده است.

سرمربی روسیه در پایان افزود: دیدار با بولیوی برای ما اهمیت زیادی دارد تا بازیکنان جدید را ارزیابی کنیم و هماهنگی تیم را بالا ببریم. بولیوی حریف ساده‌ای نیست و باید با تمرکز بالا بازی کنیم.

