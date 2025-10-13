به گزارش ایلنا، عملکرد مدافعان چپ استقلال در فصل جدید لیگ برتر با انتظارات هواداران فاصله قابل‌توجهی دارد. ابوالفضل جلالی و حسین گودرزی که به‌عنوان دو گزینه اصلی این پست شناخته می‌شوند، تاکنون نتوانسته‌اند نمایش درخشانی از خود به جا بگذارند و این موضوع باعث افزایش فشار روی کادر فنی شده است.

هواداران استقلال در ابتدای فصل انتظار داشتند ابوالفضل جلالی در ادامه روند درخشان دو فصل گذشته‌اش عمل کند؛ فصلی که با ۹ پاس گل در کنار ریکاردو آلوز به‌عنوان یکی از بهترین طراحان لیگ بیست و سوم شناخته می‌شد و حتی رکورد پاس‌گل در چهار مسابقه پیاپی را نیز به نام خود ثبت کرده بود. اما این فصل برای جلالی به شکلی متفاوت پیش رفته و عملکرد ضعیف او باعث شده تا حتی دعوت به تیم ملی را هم از دست بدهد.

در کنار جلالی، حسین گودرزی نیز نتوانسته از فرصت‌های خود بهره لازم را ببرد و نمایش‌های نه‌چندان مطمئنش باعث شده تا ساپینتو در انتخاب مدافع چپ اصلی تیمش با تردید روبه‌رو شود.

در شرایطی که استقلال برای جبران نتایج اخیر نیاز به هماهنگی دفاعی دارد، پست دفاع چپ به یکی از چالش‌های جدی این تیم تبدیل شده است؛ پستی که عملکرد ضعیف آن می‌تواند تأثیر مستقیمی روی نتیجه‌گیری آبی‌ها در هفته‌های آینده داشته باشد. ساپینتو حالا باید تصمیم بگیرد به همین ترکیب ادامه می‌دهد یا به دنبال راه‌حلی تازه برای این نقطه از زمین خواهد بود.

