انتخاب سخت ساپینتو برای قلب دفاع استقلال

به گزارش ایلنا، استقلال در هفته هفتم لیگ برتر در شرایطی به مصاف مس رفسنجان می‌رود که خط دفاعی این تیم قرار است با تغییراتی مواجه شود. روزبه چشمی، یکی از بازیکنان کلیدی استقلال، در این دیدار به دلیل مصدومیت غایب خواهد بود و سرمربی تیم، ریکاردو ساپینتو، باید از بین پنج مدافع موجود، یعنی عارف غلامی، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، رستم آشورماتوف و سامان فلاح، ترکیب خط دفاعی را انتخاب کند.

عارف غلامی به تازگی مصدومیت خود را پشت سر گذاشته و ممکن است این دیدار اولین بازی‌اش در فصل جاری برای استقلال باشد. در دو بازی اخیر، سامان فلاح حضور ثابت و فیکس در ترکیب تیم داشته و جایگاهش به نظر حفظ خواهد شد. آرمین سهرابیان و عارف آقاسی پس از حواشی گذشته چند بازی از لیست خط خوردند اما اکنون دلخوری‌ها رفع شده و آماده بازی هستند. علاوه بر این، رستم آشورماتوف که در تیم ملی ازبکستان حضور دارد، طی یکی دو روز آینده به ایران بازمی‌گردد و برای این بازی در دسترس خواهد بود.

دیدار مقابل مس رفسنجان فرصتی است تا مشخص شود ساپینتو در غیاب چشمی چه ترکیبی برای خط دفاع انتخاب خواهد کرد و آیا شاهد تحول ساختاری در خط دفاع استقلال خواهیم بود یا سرمربی پرتغالی با کمترین تغییر ممکن تیم را به زمین می‌فرستد.

استقلال امیدوار است با ترکیب مناسب و انسجام دفاعی، نتیجه‌ای مطلوب مقابل مس رفسنجان کسب کرده و خود را از بحران های اخیر خارج کند.

