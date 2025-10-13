به گزارش ایلنا، امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در نشست خبری پیش از دیدار دوستانه با تانزانیا با اشاره به شرایط دشوار فوتبال کشور گفت: «ما در بدترین شرایط تاریخ فوتبال ایران هستیم. البته بیان جزئیات درست نیست، چون مشکلات خانواده باید درون خودش حل شود. با این حال، آقای تاج و آقای نبی در کنار ما هستند و با همکاری یکدیگر سعی داریم مشکلات را برطرف کنیم.»

او درباره تغییر نسل در تیم ملی نیز توضیح داد: «از تیم امید ایران که با هدایت امید روانخواه عملکرد خوبی داشت، حدود هشت بازیکن از جمله شش بازیکن فیکس مقابل امارات در اردوی تیم ملی حضور داشتند. پس هم جوانگرایی کردیم و هم تغییر نسل را پیش بردیم.»

قلعه‌نویی با اشاره به مسیر صعود تیم ملی گفت: «در بدترین شرایط، سریع‌ترین صعود تاریخ را داشتیم و به اندازه ژاپن امتیاز گرفتیم. از همه می‌خواهم کمک کنند چون تیم ملی متعلق به هیچ فردی نیست، بلکه برای همه مردم ایران است.»

سرمربی تیم ملی از کم‌لطفی برخی منتقدان داخلی نیز گلایه کرد: «بعد از بازی با روسیه، پیشکسوتان فوتبال این کشور از عملکرد ایران تمجید کردند، اما در داخل برخی دوستان تنها به انتقاد پرداختند. حتی آقای مهاجرانی هم از تیم تعریف کرد، که نظر ایشان برای ما بسیار ارزشمند است.»

او استقبال تماشاگران از دیدار با روسیه را نشانه امیدواری دانست و گفت: «روس‌ها گفتند این شلوغ‌ترین بازی ورزشگاه‌شان بوده و بخشی از آن به خاطر جذابیت بازی ایران بود. این نشان می‌دهد مردم همچنان به تیم ملی علاقه‌مندند.»

قلعه‌نویی در پایان تأکید کرد: «انتقادها را می‌پذیریم، اما برخی قضاوت‌ها منصفانه نیست. تیم ما در بازی‌های اخیر نشان داده پتانسیل بالایی دارد و اگر همه بازیکنان در اختیار باشند، در جام جهانی حرف‌های زیادی برای گفتن خواهیم داشت. متأسفانه برخی از حالا شروع به سنگ‌پرانی کرده‌اند، ولی ما با قدرت ادامه می‌دهیم.»

