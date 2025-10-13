مدافع پیکان آماده بازگشت به ترکیب اصلی

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پیکان با انگیزه بالا خود را برای دیدار هفته هفتم لیگ برتر آماده می‌کند. این دیدار شنبه، ۲۶ مهر، مقابل آلومینیوم اراک در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار خواهد شد. میلاد باقری، مدافع با تجربه پیکان، که در بازی با استقلال به دلیل کارت قرمز محروم شده بود و دیدار با چادرملو اردکان را به دلیل محرومیت از دست داده بود، حالا بار دیگر آماده حضور در ترکیب اصلی تیمش است.

در دیدار هفته گذشته مقابل مس رفسنجان، باقری در ترکیب اصلی حضور نداشت و تنها در دقیقه ۷۹ وارد زمین شد.

در آن بازی پیکان در شرایطی قرار گرفت که دو گل از حریف دریافت کرده بود و این بازی با نخستین شکست شاگردان سعید دقیقی در فصل جاری به پایان رسید. با بازگشت میلاد باقری، سرمربی پیکان می‌تواند از تجربه و توانایی این مدافع استفاده کند، موضوعی که احتمالاً در بازی با آلومینیوم اراک باعث تقویت خط دفاعی تیم خواهد شد.

پیکان در هفته‌های اخیر نشان داده است که با انگیزه و تمرکز بالا، قادر به خلق موقعیت‌های متعدد و ارائه فوتبال مالکانه است. بازیکنان این تیم در تمرینات با جدیت شرکت می‌کنند و سعید دقیقی، سرمربی پیکان، با توجه به تجربه باقری و آمادگی سایر مدافعان، برنامه‌ریزی دقیقی برای بازی‌های آینده انجام داده است.

با وجود اینکه ورزشگاه شهدای قدس محل اصلی میزبانی پیکان است، به دلیل برگزاری همزمان دیدارهای استقلال و پرسپولیس در پایتخت و محدودیت در زیرساخت‌های شهری، سازمان لیگ تصمیم گرفته بازی هفته هفتم پیکان مقابل آلومینیوم اراک را در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار کند.

بازگشت میلاد باقری به ترکیب اصلی، علاوه بر افزایش قدرت دفاعی، می‌تواند به تیم کمک کند تا در مقابل حریف آماده و سازمان‌یافته ظاهر شود و شانس خود برای کسب سه امتیاز خانگی را افزایش دهد. شاگردان سعید دقیقی با تمرکز و انگیزه، خود را برای این دیدار مهم آماده کرده‌اند تا بتوانند روند موفقیت‌های خود را ادامه دهند و در جدول لیگ برتر جایگاه بهتری کسب کنند.

