مأموریت ما، صعود به جام جهانی است

به گزارش ایلنا، قطر و امارات فردا در چارچوب دور سوم رقابت‌های گروه نخست پلی‌آف انتخابی آسیا به مصاف یکدیگر می‌روند. خولن لوپتگی، سرمربی تیم ملی فوتبال قطر در نشست خبری پیش از بازی گفت:«ما در آستانه فرصتی بزرگ برای تحقق رؤیایمان هستیم. تمام تمرکز ما روی دیدار فرداست تا بتوانیم به آنچه می‌خواهیم برسیم. این مسابقه ممکن است تاریخی باشد، زیرا اگر موفق به پیروزی شویم، گامی بزرگ در مسیر تحقق یک رؤیای ملی برداشته‌ایم.»

سرمربی پیشین تیم ملی اسپانیا با اشاره به قدرت حریف ادامه داد:«با تیمی قدرتمند روبه‌رو خواهیم شد که از یک سرمربی بزرگ بهره می‌برد. تمرکز ما روی نقاط قوت خودمان است. باید بهترین عملکردمان را به نمایش بگذاریم و به تیممان ایمان داشته باشیم تا مأموریت‌مان را به انجام برسانیم و به جام جهانی برسیم.»

لوپتگی با تأکید بر نگاه رو به جلو افزود:«ما به گذشته نگاه نمی‌کنیم. پیروزی امارات مقابل عمان برای آن‌ها اهمیت زیادی داشت، اما برای ما معنای خاصی ندارد. تمرکز ما بر کاری است که فردا باید انجام دهیم.»

در پاسخ به پرسشی درباره داوری این دیدار نیز گفت:«اعتماد بالایی به تیم داوری داریم و تمرکز ما روی این موضوع نیست. می‌دانیم داوران وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام خواهند داد.»

سرمربی قطر در پایان تأکید کرد:«تمام اعضای تیم ملی از مسئولیت بزرگی که بر دوش دارند آگاه‌اند. ما می‌توانیم تاریخ را دوباره بنویسیم. در چنین مسابقاتی، شانس دو تیم برابر است و هیچ‌کس برتری مطلق ندارد. برای کنترل بهتر بازی و تقویت خط میانی تغییراتی در ترکیب ایجاد خواهیم کرد تا بتوانیم از این فرصت تاریخی بهترین استفاده را ببریم.»

