نقره جهانی برای محسن بختیار در پارا وزنهبرداری
محسن بختیار، ملیپوش پارا وزنهبرداری ایران، در رقابتهای قهرمانی جهان موفق شد با مهار وزنه ۲۰۱ کیلوگرمی در دسته ۶۵ کیلوگرم، مدال نقره این رقابتها را از آن خود کند.
به گزارش ایلنا، در ادامه مسابقات پارا وزنهبرداری قهرمانی جهان، محسن بختیار نماینده شایسته کشورمان در وزن ۶۵ کیلوگرم با ثبت رکورد ۲۰۱ کیلوگرم توانست عنوان نایبقهرمانی و مدال نقره را به دست آورد.
این مدال نقره یکی دیگر از موفقیتهای کاروان پارا وزنهبرداری ایران در این رقابتها به شمار میرود و امیدها را برای درخشش ملیپوشان کشورمان در رویدادهای آتی افزایش داده است.