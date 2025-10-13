به گزارش ایلنا، در ادامه مسابقات پارا وزنه‌برداری قهرمانی جهان، محسن بختیار نماینده شایسته کشورمان در وزن ۶۵ کیلوگرم با ثبت رکورد ۲۰۱ کیلوگرم توانست عنوان نایب‌قهرمانی و مدال نقره را به دست آورد.

این مدال نقره یکی دیگر از موفقیت‌های کاروان پارا وزنه‌برداری ایران در این رقابت‌ها به شمار می‌رود و امیدها را برای درخشش ملی‌پوشان کشورمان در رویدادهای آتی افزایش داده است.

