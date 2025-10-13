به گزارش ایلنا، کارلو آنچلوتی در نشست خبری پیش از دیدار دوستانه برزیل مقابل ژاپن در توکیو، درباره وضعیت نیمار صحبت کرد و بار دیگر تأکید داشت که درهای تیم ملی به روی این ستاره باتجربه باز است. هرچند حضور نیمار در جام جهانی آینده هنوز قطعی نیست، اما سرمربی ایتالیایی برزیل گفت اگر او بتواند از نظر بدنی و آمادگی به سطح مطلوب برسد، همچنان گزینه‌ای جدی برای حضور در لیست نهایی خواهد بود.

آنچلوتی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بازگشت مهاجم سانتوس گفت: «وقتی نیمار آماده باشد، می‌تواند برای هر تیمی در دنیا بازی کند. او بازیکنی استثنایی است و اگر از نظر بدنی به شرایط ایده‌آل برگردد، بدون شک می‌تواند در هر سطحی بدرخشد.»

نیمار در ماه‌های اخیر همچنان مشغول ریکاوری از مصدومیت سنگین خود است، اما انگیزه زیادی برای بازگشت به میادین دارد. این ستاره ۳۳ ساله امیدوار است در صورت بهبود کامل، بتواند آخرین حضور خود در جام جهانی را تجربه کند.

آنچلوتی درباره زمان احتمالی بازگشت نیمار گفت:«ماه مارس برای ما بسیار مهم است. فهرستی که در فیفادی ماه مارس اعلام می‌کنیم، احتمالاً شباهت زیادی به ترکیب نهایی ما در جام جهانی خواهد داشت. می‌خواهیم در آن مقطع عملکرد برخی بازیکنان را ارزیابی کنیم و شکل نهایی تیم را از همان‌جا بسازیم.»

بر اساس گفته‌های سرمربی برزیل، نیمار تا پیش از ماه مارس فرصت دارد آمادگی جسمانی و رقابتی خود را به اثبات برساند تا در مسیر بازگشت به تیم ملی قرار گیرد. آنچلوتی تأکید کرد که اگر این بازیکن بتواند فرم سابق خود را بازیابد، هنوز هم می‌تواند یکی از مهره‌های کلیدی سلسائو در رقابت‌های ۲۰۲۶ باشد.

جام جهانی ۲۰۲۶ در سه کشور ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد و برزیل در حال آماده‌سازی خود برای حضوری قدرتمند در این تورنمنت است. حضور احتمالی نیمار، در صورت رسیدن به آمادگی کامل، می‌تواند امید تازه‌ای برای تیم آنچلوتی در مسیر ششمین قهرمانی جهان به همراه داشته باشد.

انتهای پیام/