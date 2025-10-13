برنامه کامل مرحله سوم جام حذفی فوتبال ایران + جدول

به گزارش ایلنا، سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه کامل مرحله سوم رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور (یادواره آزادسازی خرمشهر) در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد. در این مرحله، تیم‌های لیگ برتری و لیگ یکی به مصاف تیم‌های صعود کرده از مراحل قبل می‌روند.

برنامه مسابقات به شرح زیر است:

پنجشنبه ۸ آبان

دیدار ساعت ورزشگاه اسپاد الوند تهران – فولاد هرمزگان ۱۵:۰۰ شباهنگ شهریار چوکا تالش – استقلال ب سیستان بلوچستان ۱۵:۰۰ پوریا ولی تالش شهر ارکان البرزـ مس شهر بابک ۱۶:۳۰ انقلاب کرج

جمعه ۹ آبان

دیدار ساعت ورزشگاه کلبادی نژاد گلوگاه – هوادار تهران ۱۴:۰۰ اعلام می‌شود نیروی زمینی – فولاد ب اهواز ۱۶:۳۰ تختی تهران

شنبه ۱۰ آبان

دیدار ساعت ورزشگاه شناورسازی قشم – آکادمی بلوچ ۱۴:۰۰ اعلام می‌شود کشت و صنعت پادیاب – پارس جنوبی جم ۱۴:۰۰ اعلام می‌شود شهرداری مریوان – مس کرمان ۱۴:۰۰ اعلام می‌شود کیا تهران – آریو اسلامشهر ۱۴:۴۵ اعلام می‌شود برق شیراز – صنعت نفت آبادان ۱۵:۰۰ اعلام می‌شود داماشیان گیلان – هور اسپورت ارومیه ۱۵:۰۰ سردار جنگل رشت سایپا تهران ـ فرد البرز ۱۶:۳۰ پاس قوامین تهران نساجی مازندران ـ شهید قندی یزد ۱۶:۳۰ وطنی قائمشهر نفت و گاز گچساران ـ پالایش نفت بندرعباس ۱۶:۴۵ شهدای نفت گچساران

یکشنبه ۱۱ آبان

دیدار ساعت ورزشگاه شهرداری نوشهر – نود ارومیه ۱۴:۰۰ شهدا چالوس مازندران مس سونگون- بعثت کرمانشاه ۱۵:۳۰ اعلام می‌شود

