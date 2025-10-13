۲۱ / ۰۷ / ۱۴۰۴ -
۱۹:۰۲:۰۳
برنامه کامل مرحله سوم جام حذفی فوتبال ایران + جدول
برنامه کامل مرحله سوم جام حذفی فوتبال ایران اعلام شد.
به گزارش ایلنا، سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه کامل مرحله سوم رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشور (یادواره آزادسازی خرمشهر) در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد. در این مرحله، تیمهای لیگ برتری و لیگ یکی به مصاف تیمهای صعود کرده از مراحل قبل میروند.
برنامه مسابقات به شرح زیر است:
پنجشنبه ۸ آبان
دیدار
ساعت
ورزشگاه
اسپاد الوند تهران – فولاد هرمزگان
۱۵:۰۰
شباهنگ شهریار
چوکا تالش – استقلال ب سیستان بلوچستان
۱۵:۰۰
پوریا ولی تالش
شهر ارکان البرزـ مس شهر بابک
۱۶:۳۰
انقلاب کرج
جمعه ۹ آبان
دیدار
ساعت
ورزشگاه
کلبادی نژاد گلوگاه – هوادار تهران
۱۴:۰۰
اعلام میشود
نیروی زمینی – فولاد ب اهواز
۱۶:۳۰
تختی تهران
شنبه ۱۰ آبان
دیدار
ساعت
ورزشگاه
شناورسازی قشم – آکادمی بلوچ
۱۴:۰۰
اعلام میشود
کشت و صنعت پادیاب – پارس جنوبی جم
۱۴:۰۰
اعلام میشود
شهرداری مریوان – مس کرمان
۱۴:۰۰
اعلام میشود
کیا تهران – آریو اسلامشهر
۱۴:۴۵
اعلام میشود
برق شیراز – صنعت نفت آبادان
۱۵:۰۰
اعلام میشود
داماشیان گیلان – هور اسپورت ارومیه
۱۵:۰۰
سردار جنگل رشت
سایپا تهران ـ فرد البرز
۱۶:۳۰
پاس قوامین تهران
نساجی مازندران ـ شهید قندی یزد
۱۶:۳۰
وطنی قائمشهر
نفت و گاز گچساران ـ پالایش نفت بندرعباس
۱۶:۴۵
شهدای نفت گچساران
یکشنبه ۱۱ آبان
دیدار
ساعت
ورزشگاه
شهرداری نوشهر – نود ارومیه
۱۴:۰۰
شهدا چالوس مازندران
مس سونگون- بعثت کرمانشاه
۱۵:۳۰
اعلام میشود
