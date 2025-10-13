پایان رویای برای پینگپنگبازان ایران با شکست برابر چین
تیم ملی تنیس روی میز ایران در مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای قهرمانی آسیا، با وجود درخشش بنیامین فرجی در برابر یکی از ستارگان تنیس روی میز جهان، با نتیجه ۳ بر یک مغلوب تیم قدرتمند چین شد و از صعود به نیمهنهایی بازماند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی تنیس روی میز ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا، با شکست مقابل تیم قدرتمند چین، از صعود به مرحله نیمهنهایی بازماند.
رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی آسیا که به میزبانی هند برگزار میشود، امروز (دوشنبه) با مسابقات مرحله یکچهارم نهایی ادامه یافت. تیم ملی مردان ایران در این مرحله، مقابل تیم چین قرار گرفت. این دیدار با نتیجه ۳ بر ۱ به سود تیم چین پایان یافت و تیم کشورمان از صعود به نیمهنهایی بازماند.
در اولین مسابقه، بنیامین فرجی، بازیکن ۱۶ ساله و با رنکینگ جهانی ۱۳۷، موفق شد در یک رقابت نفسگیر لین شیدونگ، نفر دوم رنکینگ جهانی را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد. این پیروزی، نقطه درخشانی برای ایران در این مسابقه بود.
در دومین بازی، نوشاد عالمیان، بازیکن با رتبه جهانی ۸۲، با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب لیانگ جین کانگ، بازیکن دارای رتبه جهانی ۷ شد. با این شکست، نتیجه به سود تیم چین نزدیکتر شد.
در سومین دیدار، امیرحسین هدایی، بازیکن ملیپوش با رنکینگ جهانی ۲۲۴، نتوانست مقابل وانگ چو کینگ، نفر اول رنکینگ جهانی مقاومت کند و با نتیجه ۳ بر صفر از این بازیکن چین شکست خورد.
در آخرین بازی این دیدار، نوشاد عالمیان بار دیگر به میدان رفت اما در رقابت با لین شیدونگ ، با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب شد. با این شکست، تیم ملی ایران با نتیجه ۳ بر یک از رسیدن به مرحله نیمه نهایی بازماند.
تیم ملی ایران فردا صبح برای کسب جایگاه پنجم تا هشتم، به مصاف تیم کره جنوبی خواهد رفت. این مسابقه اهمیت زیادی برای نمایندگان ایران دارد تا عملکرد خود را در رقابتهای قهرمانی آسیا ارتقا دهند.