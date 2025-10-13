خبرگزاری کار ایران
مراسم بهترین‌های AFC و سورپرایزی بزرگ برای فوتبال ایران!

مراسم بهترین‌های AFC و سورپرایزی بزرگ برای فوتبال ایران!
زهره جعفری، مربی زن ایرانی و سرمربی تیم نوجوانان سپاهان، به عنوان مربی سال حوزه جوانان در قاره آسیا از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، مراسم معرفی بهترین‌های سال فوتبال در قاره آسیا قرار است در آبان‌ماه به میزبانی کوالالامپور برگزار شود. در همین راستا، کنفدراسیون فوتبال آسیا اقدام به دعوت از اشخاص منتخب کرده و تاکید شده که تقدیر از این چهره‌ها با شکوه برگزار گردد. یکی از نکات شگفت‌انگیز این مراسم، انتخاب زهره جعفری به عنوان مربی برتر سال در حوزه جوانان است که با ارسال ایمیلی رسمی از سوی دبیرکل AFC به اطلاع فدراسیون فوتبال ایران رسیده است.

دستاورد ۱۵ ساله زهره جعفری در فوتبال

زهره جعفری سابقه‌ای 15 ساله در عرصه مربیگری دارد و طی چهار سال گذشته، هدایت تیم نوجوانان سپاهان را برعهده داشته است. معیار مهم انتخاب جعفری به عنوان مربی برتر توسط AFC، فعالیت او در زمینه بازیکن‌سازی و پرورش استعدادهای جوان بوده است. او که اکنون 41 ساله است، صاحب یک مدرسه فوتبال پرطرفدار نیز می‌باشد و بازیکنان برجسته‌ای را به تیم ملی و باشگاه‌های مختلف معرفی کرده است.

دلایل انتخاب و اهمیت جایزه

طبق محتوای ایمیل ارسال شده از سوی AFC، دلیل انتخاب زهره جعفری « مشارکت‌های استثنایی در توسعه فوتبال جوانان نخبه » اعلام شده است. این جایزه، یکی از معتبرترین افتخارات برای فعالان فوتبال پایه در آسیا محسوب می‌شود و نشان‌دهنده تاثیرگذاری برجسته اقدامات این مربی در سطح قاره‌ای است.

دعوتنامه رسمی برای حضور در مراسم

بر اساس دعوتنامه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، زهره جعفری برای شرکت در مراسم اهدای جوایز به کوالالامپور سفر خواهد کرد. این مراسم همزمان با «کنفرانس پایه فوتبال آسیا ۲۰۲۵» از تاریخ ۱۱ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد که از این اتفاق می‌توان به عنوان دستاوردی شایان توجه برای فوتبال زنان و مربیان ایرانی یاد کرد.

مراسم بهترین‌های AFC و سورپرایزی بزرگ برای فوتبال ایران!این انتخاب، افتخاری بزرگ برای فوتبال زنان ایران است و می‌توان آن را نقطه‌عطفی مهم در عرصه مربیگری کشور قلمداد کرد. حضور مربی‌ای با چنین موفقیتی در مراسم بین‌المللی حاکی از پتانسیل بالای فوتبال ایران در سطح قاره‌ای است.

