مس کرمان 0-0 آریو اسلامشهر: حسین خانی و بیاتلو به یک امتیاز راضی بودند

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های مس کرمان و آریو اسلامشهر در چارچوب هفته هشتم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، عصر امروز در ورزشگاه شهید رئیسی کرمان برگزار شد. دو تیم در شرایطی به مصاف یکدیگر رفتند که برای بهبود جایگاه خود در جدول نیاز مبرمی به کسب پیروزی داشتند. با این حال، تلاش ۹۰ دقیقه‌ای بازیکنان دو تیم ثمری در بر نداشت و مسابقه در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

شاگردان فرزاد حسین‌خانی در تیم مس کرمان، با وجود بهره‌مندی از امتیاز میزبانی و حمایت هواداران خود، نتوانستند از فرصت‌های ایجادشده استفاده کنند. خط حمله این تیم در چند صحنه موقعیت‌های مناسبی برای گلزنی داشت اما بی‌دقتی مهاجمان باعث شد توپ‌ها راهی به دروازه آریو پیدا نکنند. مس کرمان با این تساوی، جمع امتیازات خود را به ۱۱ امتیاز رساند و در پایان هفته هشتم در رده هفتم جدول رده‌بندی جای گرفت.

در سوی مقابل، تیم آریو اسلامشهر با هدایت وحید بیاتلو که در این فصل عملکرد پرفرازونشیبی داشته است، توانست از این بازی خارج از خانه با یک امتیاز بازگردد. شاگردان بیاتلو در طول دیدار تمرکز خود را بیشتر روی انسجام دفاعی گذاشتند و در ضدحملات چند باری دروازه مس را تهدید کردند، اما در نهایت توفیقی در باز کردن دروازه حریف نداشتند.

با این تساوی، آریو اسلامشهر نیز مجموع امتیازات خود را به ۸ امتیاز افزایش داد و در رده دوازدهم جدول قرار گرفت. هر دو تیم از نتیجه این دیدار رضایت چندانی نداشتند، اما برای ادامه مسیر در لیگ نیاز دارند در هفته‌های آینده با برنامه‌ریزی بهتر و عملکرد هجومی‌تر، فاصله خود را با صدر جدول کاهش دهند.

