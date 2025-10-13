بعثت 0-0 داماش گیلان: نظر محمدی با یک امتیاز کرمانشاه را ترک کرد
دو تیم بعثت کرمانشاه و داماش گیلان به تساوی بدون گل رضایت دادند.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای بعثت کرمانشاه و داماش گیلان در چارچوب هفته هشتم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور، عصر امروز در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار شد. دو تیم در شرایطی به میدان رفتند که هر دو برای بهبود جایگاه خود در جدول به امتیاز این دیدار نیاز مبرم داشتند. با این حال، بازی در نهایت پس از ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید تا هیچکدام موفق به گشودن دروازه حریف نشوند.
شاگردان ابراهیم اشکش در تیم بعثت، در طول مسابقه فرصتهایی برای گلزنی داشتند اما نتوانستند از موقعیتهای بهدستآمده بهره ببرند. بعثت با این تساوی و با احتساب کسر سه امتیاز انضباطی، جمع امتیازات خود را به ۹ امتیاز رساند و در جایگاه دهم جدول ردهبندی قرار گرفت.
در سوی دیگر میدان، داماش گیلان به رهبری علی نظرمحمدی که فصل گذشته هدایت بعثت را بر عهده داشت، در تلاش بود تا از این دیدار خارج از خانه امتیاز بگیرد. داماش با وجود ارائه بازی منسجمتر نسبت به هفتههای گذشته، باز هم در گلزنی ناکام ماند تا روند ناکامیهای این تیم ادامه یابد. این تساوی هرچند برای داماش یک امتیاز ارزشمند محسوب میشود، اما کمکی به بهبود جایگاه این تیم در جدول نکرد.
در پایان هفته هشتم، داماش گیلان با ۵ امتیاز منهای سه امتیاز انضباطی تنها ۲ امتیاز در حساب خود دارد و در رده هفدهم جدول جای گرفته است. شرایط فعلی داماش و بعثت نشان میدهد که هر دو تیم برای فرار از نیمه پایین جدول نیاز به اصلاح عملکرد و تقویت ترکیب خود دارند تا بتوانند از بحران فاصله گرفته و در مسیر صعود به ردههای بالاتر قرار گیرند.